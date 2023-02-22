ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 05:41
22.02.2023 20:31

Οργή Πριγκόζιν κατά του Κρεμλίνου: Δείτε τι συμβαίνει όταν δεν έχουμε πυρομαχικά (Photo)

Ο αρχηγός των Ρώσων μισθοφόρων της Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν πέρασε σήμερα σε ένα νέο επίπεδο σκληρής αντιπαράθεσης με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, δημοσιεύοντας αποκρουστικές φωτογραφίες με πτώματα δεκάδων μαχητών του που σκοτώθηκαν, όπως είπε, επειδή δεν είχαν πυρομαχικά.

Ο Πριγκόζιν, ιδρυτής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner που πολεμά για λογαριασμό της Μόσχας στην Ουκρανία, κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα επανειλημμένα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι στερεί σκόπιμα πυρομαχικά από τους μαχητές του σε αυτό που αποκάλεσε προδοτική προσπάθεια να καταστραφεί η Wagner.

Το υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «εντελώς αναληθείς» και παραπονέθηκε -χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Πριγκόζιν- για προσπάθειες δημιουργίας διασπάσεων που λειτουργούσαν «αποκλειστικά προς όφελος του εχθρού».

Απτόητος, ο Πριγκόζιν ενέτεινε σήμερα τους ισχυρισμούς του, προβαίνοντας σε μια ασυνήθιστη ενέργεια, με το να δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία δεκάδων νεκρών μαχητών του που κείτονταν πεσμένοι στο παγωμένο έδαφος στην ανατολική Ουκρανία, όπου η Wagner μάχεται προσπαθώντας να καταλάβει τη μικρή ουκρανική πόλη Μπαχμούτ.

Το «Π» έχει επεξεργαστεί τη φωτογραφία επειδή είναι ιδιαίτερα σκληρή

«Αυτό είναι ένα από τα μέρη όπου έχουν συγκεντρωθεί τα πτώματα όσων έχουν πεθάνει», δήλωσε ο Πριγκόζιν σε συνέντευξή του σε διακεκριμένο Ρώσο στρατιωτικό μπλόγκερ.

«Αυτοί είναι νεαροί που πέθαναν χθες εξαιτίας της λεγόμενης πείνας των οβίδων. Οι μητέρες, οι σύζυγοι και τα παιδιά θα πάρουν τα πτώματα τους. Οι νεκροί θα έπρεπε να είναι πέντε φορές λιγότεροι. Ποιος ευθύνεται που πέθαναν; Υπεύθυνοι είναι εκείνοι που θα έπρεπε να είχαν λύσει το ζήτημα ότι θα είχαμε αρκετά πυρομαχικά. Την τελική υπογραφή έπρεπε να την είτε (ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου) Γκεράσιμοφ, είτε (ο υπουργός Άμυνας) Σοϊγκού. Κανένας από αυτούς δεν θέλει να πάρει την απόφαση» δήλωσε ο Πριγκόζιν.

