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04.04.2023 19:21

Λέρος: Έγκυος κινδύνεψε λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου – Υπό αντίξοες συνθήκες η αεροδιακομιδή της (video)

04.04.2023 19:21
egkuos
pixabay

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Μια έγκυος από τη Λέρο έζησε τον απόλυτο εφιάλτη λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου. Ο γυναίκα κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της μέχρι να φτάσει με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

Η έγκυος χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Κάλμυνο, καθώς στο νησί παρά τις δεσμεύσεις και τις διαβεβαιώσεις δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Ο πεθερός της αγανακτισμένος μίλησε στην ΕΡΤ σχετικά με την περιπέτεια της υγείας της. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος του νησιού. Η αεροδιακομιδή έγινε υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά για τη νεαρή γυναίκα.

Ο δήμαρχος Λέρου, Μιχάλης Κόλιας κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση νοσοκομείου να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι η θέση του αναισθησιολόγου καλύφθηκε. Τελικά αποδείχθηκε, με αφορμή το περιστατικό με την έγκυο, ότι ήταν ψέμα», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι οι πολίτες του νησιού ζουν στην ανασφάλεια.

Από την πλευρά του ο πεθερός της εγκύου Νεκτάριος Πλατής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τι πρέπει να γίνει για να ευαισθητοποιηθούν όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας; Να πεθάνει κάποιος;», αναρωτήθηκε.

Ο σύζυγός της εγκύου δήλωσε στο Mega: «Είναι μια κατάσταση που αν δεν τη ζήσετε δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο αγχώδης είναι». Πρόκειται μια κατάσταση που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπορτάζ του Mega παρακάτω.

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