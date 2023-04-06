Τσίπρας: Μια νέα Διαύγεια για τα δημόσια έργα και την ασφάλεια στις μεταφορές – Τέλος στις καθυστερήσεις έργων και τη διαφθορά

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Μια Διαύγεια για τα δημόσια έργα και τις υποδομές, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την ασφάλεια στις μεταφορές, την οποία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της σχετικής σημερινής ημερίδας του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως πρέπει να αντιμετωπιστεί η ρίζα του προβλήματος προκειμένου να αντικατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος, και κυρίως το αίσθημα ασφάλειας, ειδικά μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αυτό είπε θα γίνει εισάγοντας την λογική της Διαφάνειας

στην αδειοδότηση και εκτέλεση Δημόσιων έργων,

στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών,

στην θέσπιση και τήρηση των προδιαγραφών, στην εφαρμογή ελάχιστων συντελεστές ασφαλούς λειτουργίας κάθε Δημόσιας υποδομής.

«Χρειαζόμαστε» υπογράμμισε, «μια μεγάλη τομή Διαφάνειας στην αδειοδότηση, στην εκτέλεση και στη λειτουργία των δημόσιων έργων υποδομών, που θα εξασφαλίζει τη τήρηση των ορθών διαδικασιών και κυρίως τα στανταρτς ασφάλειάς τους». Και «ένα ασφαλές, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής, παραγωγής και παρακολούθησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων», ώστε να γίνονται όλα στο φως και να μπει ένα τέλος στα βαλτώματα έργων και τις καθυστερήσεις, τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, το «σκοτάδι» που είναι το «οξυγόνο της διαφθοράς».

Το σχέδιο αυτό για μια Διαύγεια στα δημόσια έργα και τις υποδομές περιλαμβάνει «τρεις ψηφιακές καινοτομίες» σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, για τις αδειοδοτήσεις, την παρακολούθηση υλοποίησης και την λειτουργία αφού τα έργα ολοκληρωθούν:

Πρώτον, τη θεσμοθέτηση, υλοποίηση και τη λειτουργία πρώτα από όλα ενός ψηφιακού Κεντρικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων.

Με διασύνδεση όλων των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται στην αδειοδότηση, στις διαδικασίες έγκρισης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, και όλων των ελεγκτικών οργάνων και αρχών.

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων θα γίνεται στο σύνολό της ηλεκτρονικά.

Στο σύστημα θα περιλαμβάνονται και οι ειδικές κατηγορίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από φορείς και υπηρεσίες όπως, η δασική, οι εφορίες αρχαιοτήτων, το συμβούλιο αρχιτεκτονικής, το πυροσβεστικό σώμα.

Δεύτερον, με τη θεσμοθέτηση, υλοποίηση και τη λειτουργία ενός ψηφιακού Κεντρικού Σύστηματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων.

Στο σύστημα αυτό θα καταγράφεται όλη η πορεία υλοποίησης ενός έργου. Κι αυτό διότι όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να πάψει να ισχύει αυτό που γίνεται σήμερα όπου «μετά το προσυμβατικό έλεγχο από όλους τους φορείς που ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ΕΑΔΗΣΥ, της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, των διαχειριστικών αρχών, ένα έργο, η υλοποίηση μιας σύμβασης βρίσκεται στο απόλυτο σκοτάδι, ενώ «η ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, στην ευχέρεια των υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας και φυσικά στη σχέσης τους με την ανάδοχο εταιρεία».

Κάθε λογαριασμός, κάθε πίνακας εργασιών, κάθε πρόοδος, κάθε εκταμίευση θα είναι στη Διαύγεια. Ορατή από όλους. Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε παράταση ή κάθε καθυστέρηση.

Συνεπώς η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ο ίδιος ο υπουργός υποδομών, βουλευτές αλλά και ο κάθε απλός πολίτης, θα έχει τη δυνατότητα γνώσης, ελέγχου και παρέμβασης.

Τρίτον: τη θεσμοθέτηση, την υλοποίηση και τη λειτουργία Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, στο οποίο καταγράφονται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, τα οποία έχουν παραληφθεί οριστικά.

Παράλληλα, συντάσσεται και ο κατάλογος στοιχείων συντήρησης και λειτουργίας έργων, και για τα κτιριακά έργα διασυνδέεται με το σύστημα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων. Με δυο λόγια φτιάχνουμε ένα Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο υποδομών, στο οποίο όμως καταγράφονται και όλες οι ενέργειες συντήρησης και πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δημόσιες υποδομές και άρα τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια χρήσης τους.

Με αυτές τις τρείς παρεμβάσεις, είπε ο Αλέξης Τσίπρας εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου και αποκτούμε έλεγχο και γνώση της κατάστασης ασφάλειας των Δημόσιων υποδομών.

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