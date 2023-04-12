ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 16:58
12.04.2023 21:39

Κολομβία: Νεκρός ο ιπποπόταμος του Εσκομπάρ σε τροχαίο – Πολλά προβλήματα με την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους (photos/videos)

12.04.2023 21:39
Ένας ιπποπόταμος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας. Το ζώο είναι «κληρονομιά» του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Πώς ο βαρόνος των ναρκωτικών εγκατέστησε τα ζώα εκεί και τι πρόβλημα παρατηρείται σήμερα με την αναπαραγωγή τους.

Ο ιπποπόταμος, βάρους άνω του ενός τόνου, χτυπήθηκε από το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Μπογοτά με το Μεντεγίν, σε μια περιοχή κοντά σε ένα κτήμα που ανήκε στον Εσκομπάρ, ανέφερε η Μαρία Μαγκνταλένα Πέρες, η επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κοινότητα Πουέρτο Τριούνφο. Από τη σύγκρουση καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Ο οδηγός του δεν έπαθε τίποτα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο βαρόνος των ναρκωτικών, που σκοτώθηκε το 1993 σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, εγκατέστησε ένα μικρό κοπάδι ιπποποτάμων στη χασιέντα του. Με τα χρόνια, τα ζώα αναπαρήχθησαν και σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν στην περιοχή περίπου 150 ιπποπόταμοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τροχαίο δυστύχημα με ιπποπόταμο στην Κολομβία. Τον Δεκέμβριο ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα ζώο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Αλώβητος βγήκε και ο ιπποπόταμος.

Το 2022 το υπουργείο Περιβάλλοντος χαρακτήρισε τον ιπποπόταμο «χωροκατακτητικό είδος», ανοίγοντας τον δρόμο για το πιθανό κυνήγι των ζώων. Επιχείρησε επίσης να εφαρμόσει, ανεπιτυχώς, ένα πρόγραμμα στείρωσης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους συνιστά απειλή για την τοπική χλωρίδα και πανίδα. Τον Μάρτιο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Αντιοκία ανακοίνωσε ένα σχέδιο με βάση το οποίο σχεδόν οι μισοί ιπποπόταμοι θα μεταφερθούν σε καταφύγια στο Μεξικό και την Ινδία – μια επιχείρηση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 16:58
ΚΟΣΜΟΣ

Tom and Jerry: Μια νέα θεωρία τους θέλει φίλους κι όχι εχθρούς και γίνεται viral! (video)

MEDIA

Η κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίστηκε από το «Να μ΄αγαπάς» τη Δευτέρα (27/4)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ – «Βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης»

