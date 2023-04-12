Κολομβία: Νεκρός ο ιπποπόταμος του Εσκομπάρ σε τροχαίο – Πολλά προβλήματα με την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους (photos/videos)

Ένας ιπποπόταμος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας. Το ζώο είναι «κληρονομιά» του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Πώς ο βαρόνος των ναρκωτικών εγκατέστησε τα ζώα εκεί και τι πρόβλημα παρατηρείται σήμερα με την αναπαραγωγή τους.

Ο ιπποπόταμος, βάρους άνω του ενός τόνου, χτυπήθηκε από το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Μπογοτά με το Μεντεγίν, σε μια περιοχή κοντά σε ένα κτήμα που ανήκε στον Εσκομπάρ, ανέφερε η Μαρία Μαγκνταλένα Πέρες, η επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κοινότητα Πουέρτο Τριούνφο. Από τη σύγκρουση καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Ο οδηγός του δεν έπαθε τίποτα.

https://twitter.com/DenunciasAntio2/status/1645985694249000960

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο βαρόνος των ναρκωτικών, που σκοτώθηκε το 1993 σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, εγκατέστησε ένα μικρό κοπάδι ιπποποτάμων στη χασιέντα του. Με τα χρόνια, τα ζώα αναπαρήχθησαν και σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν στην περιοχή περίπου 150 ιπποπόταμοι.

Pablo Escobar’s 70 “cocaine hippos” to be moved overseas costing $3.5 million 😳💰 pic.twitter.com/t6Gszd118w — Daily Loud (@DailyLoud) April 4, 2023

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τροχαίο δυστύχημα με ιπποπόταμο στην Κολομβία. Τον Δεκέμβριο ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα ζώο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Αλώβητος βγήκε και ο ιπποπόταμος.

Το 2022 το υπουργείο Περιβάλλοντος χαρακτήρισε τον ιπποπόταμο «χωροκατακτητικό είδος», ανοίγοντας τον δρόμο για το πιθανό κυνήγι των ζώων. Επιχείρησε επίσης να εφαρμόσει, ανεπιτυχώς, ένα πρόγραμμα στείρωσης.

https://twitter.com/MarymoBelfast/status/1646199452661694469

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους συνιστά απειλή για την τοπική χλωρίδα και πανίδα. Τον Μάρτιο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Αντιοκία ανακοίνωσε ένα σχέδιο με βάση το οποίο σχεδόν οι μισοί ιπποπόταμοι θα μεταφερθούν σε καταφύγια στο Μεξικό και την Ινδία – μια επιχείρηση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

did not see this one coming: #Colombia is (very partially) dealing with the Pablo Escobar #hippo problem by deporting them to Mexico …. and to India?! 60 hippos to India?! That's a hell of a trip. https://t.co/86eZSjJkLp April 10, 2023

