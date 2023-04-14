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14.04.2023 09:52

Μπόνι Τάιλερ: Άγριο «κράξιμο» στο Twitter για το playback του «Total Eclipse of the Heart» – «Ξέχασε τα λόγια» (Video)

14.04.2023 09:52
bonnie_taylers

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Άγριο «κράξιμο» στο Twitter «έφαγε» από τους φαν της η Μπόνι Τάιλερ.

Η 71χρονη τραγουδίστρια, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια στη μουσική βιομηχανία και 40 χρόνια από την επέτειο του «Total Eclipse of the Heart», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «This Morning» και μίλησε για την εμπειρία της από την εκτέλεση και την ηχογράφηση του εμβληματικού τραγουδιού.

Όπως είπε δεν βαριέται ποτέ ερμηνεύοντας το τραγούδι που έχει συγκεντρώσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Η Μπόνι Τάιλερ θυμήθηκε την πρώτη φορά που ερμήνευσε το τραγούδι και αναφέρθηκε στην πρώτη του εκδοχή διάρκειας σχεδόν 8 λεπτών.

Μόλις ολοκληρώθηκε όμως η συνέντευξή, η τραγουδίστρια ετοιμάστηκε να ερμηνεύσει το εμβληματικό τραγούδι, που έπαιζε playback προς απογοήτευση όλων.

Τα σχόλια στο Twitter δεν ήταν καθόλου κολακευτικά:

«Η Τάιλερ ξέχασε τα λόγια της» έγραψε κάποιος, με κάποιον άλλον να προσθέτει πως η Μπόνι Τάιλερ προσπαθεί να μιμηθεί το πιο γνωστό της τραγούδι. Αρκετοί ανέφεραν πως η εμφάνιση ήταν «ντροπιαστική».

https://twitter.com/maryandedbee/status/1646112414763556864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646112414763556864%7Ctwgr%5Eb85896373e5e297c9b1208df66a4055e389299ee%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Flife-style%2Farticle%2F1360578%2Fboni-tailer-apogoiteuei-me-lip-sync-se-ekpobi-stin-tileorasi%2F

Μιλώντας στην εφημερίδα Ιndependent, οι εκπρόσωποι της υποστήριξαν πως δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει ζωντανά το τραγούδι λόγω πονόλαιμου.

«Η Μπόνι είναι απίστευτα απογοητευμένη που έπρεπε να συγχρονίσει τα χείλη στο This Morning του ITV σήμερα», ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η φωνή της από τότε χειροτέρεψε και τώρα «δεν μιλάει σχεδόν καθόλου». 

«Όλοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η φωνή της Μπόνι είναι ακόμα πολύ δυνατή όταν δεν είναι κρυωμένη, και όποιος έρθει σε οποιοδήποτε από τα live της φέτος θα μπορεί να ακούσει μόνος του», επισήμαναν.

«Λυπάται πολύ αν κάποιος αισθάνθηκε απογοητευμένος που έπρεπε να μιμηθεί, μισεί τη μίμηση και δεν το κάνει ποτέ συνήθως και ανυπομονεί να επιστρέψει η φωνή της στην κανονική της δύναμη πολύ σύντομα», κατέληξαν.

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