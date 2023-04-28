Το Ιράν ακινητοποίησε δεξαμενόπλοιο που είχε αποπλεύσει από το Κουβέιτ και έπλεε με τελικό προορισμό το Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνοντας ότι είχε συγκρουστεί με ιρανικό πλοίο, με συνέπεια να τραυματισθούν αρκετά μέλη του πληρώματος.

«Ένα πετρελαιοφόρο με σημαία νησιών Μάρσαλ κατελήφθη από ναυτική ομάδα των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο μετά από σύγκρουση με ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει», ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός, προσθέτοντας ότι από την σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετά μέλη του πληρώματος του ιρανικού πλοίου και αγνοείται η τύχη δύο ναυτικών.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι Ιρανοί κατέλαβαν το πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς έπλεε σε διεθνή ύδατα. Από ασφαλιστικές πηγές έγινε γνωστό ότι ιρανικό ελικόπτερο πέταξε πάνω από το δεξαμενόπλοιο και έτσι επιβιβάστηκαν στο πλοίο οι Ιρανοί στρατιώτες και το κατέλαβαν.

so Iran has beef with Turkish-operated, Marshall Islands-flagged suezmax tanker Advantage Sweet (IMO 9587192) seized in Gulf of Oman earlier today (last AIS signal 0915GMT). Laden with crude loaded in Kuwait. Iran MO normally is tit-for-tat so the story behind this will emerge pic.twitter.com/1hw1Z1VBsA — Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) April 27, 2023

Ο ιστότοπος MarineTraffic.com, που παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων με βάση εικόνες από δορυφόρους, αναφέρει ότι το τάνκερ ακινητοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν, βορείως της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ. Μόλις είχε αποπλεύσει από το Κουβέιτ και είχε δηλώσει ως τελικό προορισμό το Χιούστον του Τέξας. Τα νερά όπου ακινητοποιήθηκε το δεξαμενόπλοιο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, είναι στρατηγικής σημασίας πέρασμα για το ένα τρίτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου μέσω θαλάσσης.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι οι Ιρανοί κατέλαβαν το πλοίο Advantage Sweet, καθώς «περνούσε από διεθνή ύδατα» στον Κόλπο του Ομάν». «Η ιρανική κυβέρνηση οφείλει να απελευθερώσει αμέσως το δεξαμενόπλοιο», επισήμανε στην ανακοίνωσή του ο αμερικανικός Πέμπτος Στόλος, καταδικάζοντας το Ιράν «για παρεμπόδιση πλοίων και παραβίαση του ναυτιλιακού δικαίου».

NAVCENT statement on Iran's unlawful seizure of a merchant vessel in the Gulf of Oman today: pic.twitter.com/EJxcsynA1m — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 27, 2023

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει κατηγορίες τα τελευταία χρόνια για μια σειρά περιστατικών στα στρατηγικής σημασίας νερά του Κόλπου. «Τα τελευταία δύο χρόνια το Ιράν παρανόμως κατέλαβε τουλάχιστον πέντε εμπορικά πλοία που έπλεαν στη Μέση Ανατολή», επισήμανε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η ακινητοποίηση του δεξαμενόπλοιου έγινε λίγα 24ωρα μετά την απόφαση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκληρότερες κυρώσεις κατά των Φρουρών της Επανάστασης, που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις τω ν ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Το σκάφος Advantage Sweet ναυπηγήθηκε το 2012, είναι της κατηγορίας Suezmax και αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται τουρκική εταιρία.

