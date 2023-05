Σε μια ακόμα φιέστα προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των τουρκικών εκλογών στις 14 Μάϊου. Στο πλαίσιο προεκλογικής εκδήλωσης, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το «εθνικό μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας» θα ονομάζεται KAAN που σημαίνει «Ο βασιλιάς των βασιλιάδων»

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις έπειτα από το πρόσφατο περιστατικό αδιαθεσίας του που έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως, ο Ερντογάν ανήρτησε μια φωτογραφία στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα, όπου απεικονίζεται αγέρωχος, φορώντας μπουφάν πιλότου και γυαλιά ηλίου, ενώ ανέβηκε και στο πιλοτήριο του KAAN.

«Η Τουρκία βρίσκεται τώρα σε κάθε «πεδίο» – στη στεριά, στη θάλασσα και στο υποβρύχιο, στον αέρα και στο διάστημα» είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης – «Century of the Future» – που διοργάνωσε η Turkish Aerospace Industries (TAI) στην Άγκυρα για την παρουσίαση του αεροσκάφους.

💢 Türkiye’s national combat aircraft has been named KAAN, announces President Erdogan



💢 Fifth-generation aircraft will replace aging F-16 fleet



💢 Jet has top speed of 1.8 mach, twin engines produce 29,000 pounds thrust each https://t.co/AdWHzsHsYN pic.twitter.com/m4ucC8MmqY