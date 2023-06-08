Στην αγορά καλλυντικών μέσω συνεργασίας με την startup Coffee-Eco εισέρχεται η αλυσίδα καφεκοπτείων Coffee Island.

Όπως ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island, η σύμπραξη των δύο εταιρειών θα οδηγήσει στη δημιουργία της πρώτης βιομηχανικής μονάδας στη νότια Ευρώπη που επεξεργάζεται και επαναχρησιμοποιεί υπολείμματα καφέ espresso, για την παρασκευή νέων προϊόντων.

Η αρχική επένδυση από πλευράς της Coffee Island είναι της τάξης των 400 χιλ. ευρώ.

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Coffe-Eco προβλέπεται ότι θα ολοκληρώσει την επεξεργασία πενήντα τόνων υπολειμμάτων καφέ από τα καφεκοπτεία Coffee Island, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πρώτων υλών για καλλυντικά, βιοπλαστικά, βιοκαύσιμα και εδαφοβελτιωτικά υλικά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πενήντα τόνοι υπολειμμάτων καφέ αντιστοιχούν σε εννέα τόνους ισοδύναμου εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η Coffee-Eco ήδη έχει ξεκινήσει τη συνεργασία της με γνωστές εταιρίες καλλυντικών παρέχοντας τους δείγματα πρώτης ύλης σε μορφή εκχυλίσματος για να δημιουργηθούν τα σε μεταγενέστερο στάδιο τα προϊόντα.

Κάποιες από αυτές τις εταιρίες είναι οι Apivita, Korres, Frezyderm, Dust & Cream.

Κυκλική οικονομία στη πράξη

Η συνεργασία των δύο εταιριών θα εφαρμόσει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας στη πράξη. Μέχρι σήμερα η οικονομική αξία του καρπού καφέ μεταφραζόταν σε ροφήματα, με συγκεκριμένη αλυσίδα παραγωγής αξίας.

Μέσω της νέας επιχειρηματικής συνεργασίας επεκτείνεται η αλυσίδα παραγωγής αξίας του καφέ, δημιουργώντας νέα προϊόντα, τα οποία προσδίδουν αξία στον καταναλωτή και πολλαπλασιάζουν τα οικονομικά οφέλη του καρπού.

Οι δύο εταιρίες έχουν ήδη προγραμματίσει την έναρξη λειτουργίας νέας βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και χρησιμοποίησης υπολειμμάτων καφέ στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, τη στελέχωση της υπάρχουσας ομάδας της Coffe-Eco με νέους επιστήμονες, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων από την επεξεργασία υπολειμμάτων καφέ που αφορούν στις βιομηχανίες Ενέργειας (βιολογικό κάρβουνο), Επίπλου (εναλλακτικό υλικό), Γεωργίας (βιολογικό λίπασμα) και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων των νέων προϊόντων που θα προκύψουν στην Ελλάδα και την Αμερική.

Oικονομικές επιδόσεις και ανάπτυξη καταστημάτων

Ο συστημικός τζίρος (δηλαδή αυτός που αφορά στην εταιρεία αλλά και το δίκτυο καταστημάτων εταιρικών και franchise) έφτασε τα 155 εκατ. ευρώ με επενδύσεις της τάξης των 11,1 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών μόνο της εταιρείας ανήλθε στα 36 εκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνεται ότι από τα συνολικά 432 συνεργαζόμενα καταστήματα της εταιρίας τα 235 από αυτά λειτουργούν στην περιφέρεια.

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται και εκτός Ελλάδας, σχεδιάζει τη λειτουργία τεσσάρων νέων καταστημάτων σε Μεγάλη Βρετανία και Αίγυπτο.

Από τα 55 καταστήματα που διατηρεί η εταιρεία στο εξωτερικό, τα 43 λειτουργούν στη Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν σημεία πώλησης στην Αίγυπτο, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στο Βουκουρέστι, στη Γενεύη και στο Τορόντο.

Διαβάστε επίσης:

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ανοιχτό το θέμα μεταφοράς έδρας

Ideal Holdings: Ίδρυση θυγατρικής και ανάληψη έργου στο Μπαχρέιν – Στα 100 εκατ. το ανεκτέλεστο

Bosch Ελλάδας: Πρόβλεψη για αύξηση τζίρου 5,4% το 2023 – Με διψήφιο ποσοστό «έτρεξε» το 2022