Κολομβία: Πώς η Λέσλι βοήθησε τα αδέλφια της να επιβιώσουν στη ζούγκλα

Εξαντλημένα αλλά χαρούμενα είναι τα τέσσερα παιδιά που σώθηκαν έπειτα από περιπλάνηση 40 ημερών στην κολομβιανή ζούγκλα και πλέον αναπαύονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μπογκοτά.

«Μόλις είδα τα εγγόνια μου. Πρώτα απ΄όλα, έχουν ζωή μέσα τους. Αν και είναι πολύ εξαντλημένα, βρίσκονται σε καλά χέρια», δήλωσε στους δημοσιογράφους η γιαγιά τους Φιντένσιο Βαλένσια, ιθαγενής της φυλής Ουιτότο, 47 ετών.

«Είναι χαρούμενα που βλέπουν την οικογένεια, έχουν όλες τις αισθήσεις τους», είπε ο παππούς τους μπροστά από το στρατιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Κολομβίας. «Είναι παιδιά της ερημιάς και ξέρουν πώς να επιζήσουν στην ζούγκλα».

#BREAKING

The Colombian Air Force plane lands with the children who were lost for 40 days in the #Guaviare jungle #Caquetá #Colombia



The 4 minors who were found in the jungle of Guaviare and Caquetá are already on a FAC plane. They were be transferred to Bogotá pic.twitter.com/3NKana557d