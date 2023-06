Γιάννης Λούλης: Στον βυθό ο ΣΥΡΙΖΑ - Ανεκτίμητος ο Τσίπρας για το κόμμα

«Ο Τσίπρας μπορεί να δώσει πράγματα. Αφού καταλαγιάσουν αυτά, “απορροφήσουν” τα αποτελέσματα και αρχίσουν να δρομολογούν έναν ανοιχτό ΣΥΡΙΖΑ που θα θυμίζει κεντροαριστερό κόμμα. Δεν είναι μόνο κουρασμένο (σ.σ. κόμμα) πια, αλλά και αυτή η έννοια, αριστερά, είμαστε η αριστερά, είμαστε η αριστερά είναι κάτι συμπνυκνωτικό. Η Νέα Δημοκρατία λέει, είμαστε η δεξιά;».

Αυτή την εκτίμηση εξέφρασε ο Γιάννης Λούλης, διδάκτωρ του Cambridge, επικοινωνιολόγος και συγγραφέας, σχετικά με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές και την επιβίωσή του στο πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο κ. Λούλης τόνισε πως εκτός από θέμα επιβίωσης για το ίδιο το κόμμα, η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει και με την ισορροπία του πολιτικού και κομματικού συστήματος.

«Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να αρχίσει να συνέρχεται και εκείνο το οποίο είναι βέβαιον πλέον είναι ότι πρέπει να αλλάξει η εικόνα. Δηλαδή είναι καιρός να καταλάβουν πια ότι αυτό το αριστερά και αριστερά και αριστερά πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει ένα κόμμα σαφώς πιο πολυσυλλεκτικό στην προσέγγισή του. Ένα διάστημα μπορούσε να το κάνει, ήταν ιδιάζουσες συνθήκες. Τώρα αυτό σημαίνει κατήφορο και πλέον να μην μπορεί να μετακινηθεί από τον κατήφορο αυτό» υποστήριξε ο κ. Λούλης.

Στο σχόλιο του δημοσιογράφου, ότι η τοποθέτηση του κ. Λούλη σε πρόσφατο άρθρο του, πως ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ περιβαλλόταν από ασημαντότητες, ακούγεται απαξιωτική, ο κ. Λούλης, παραδέχθηκε πως «δυστυχώς χρησιμοποιούμε απαξιωτικούς πλέον όρους, διότι όλο το πολιτικό σκηνικό έχει τεράστια προβλήματα».

«ΜηΝ νομίζετε ότι από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος θα δίσταζα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ασημαντότητες, αλλά τουλάχιστον εκεί είναι μια κάπως συγκροτημένη κατάσταση. Επιβίωσε μιας μεγάλης δυσκολίας, που ήταν το θέμα των Τεμπών και όχι τόσο διότι καθησύχασε την κοινή γνώμη ότι άλλα τέτοια ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν ή προχειρότητες, αλλά το γεγονός είναι ότι εν πάση περιπτώσει, σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή του, ό, τι κακό και να του τύχει, είναι μικρότερο το κακό το οποίο φέρνει αυτός μαζί του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται στον βυθό» προσέθεσε.

«Ασφαλώς είναι κουρασμένο κόμμα αλλά όλο μας το πολιτικό σύστημα κουρασμένο. Δηλαδή αν σκεφθείτε τώρα τι καινούργιο έχει βγει το τελευταίο διάστημα ακόμα και μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αν εξαιρέσετε έναν, δύο υπουργούς, δεν έχουμε κάτι καινούργιο» συμπλήρωσε ο κ. Λούλης.

Επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται ένα πολύ ιδιότυπο τοπίο στην πολιτική σκηνή, με την ΝΔ απολύτως κυρίαρχο κόμμα χωρίς, κατά την άποψή του, «να έχει σπουδαία εικόνα ως κυβέρνηση», υποστήριξε πως αποτελεί και ένα δείγμα των μεγαλύτερων προβλημάτων στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι μία ανισορροπία του πολιτικού συστήματος» υπογράμμισε.

Η εκτίμηση του κ. Λούλη, είναι πώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει αυτή τη στιγμή και πως εάν στις επικείμενες εκλογές διατηρήσει τα ποσοστά του, που έχουν υποχωρήσει θεαματικά «θα είναι μια μικροεπιτυχία ή μία αποφυγή μεγάλης αποτυχίας».

«Αν πέσει όμως και λίγο κάτω από αυτό, έχουμε μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα, διότι θα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα χωρίς στοιχειωδώς ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει» ανέφερε ο κ. Λούλης.

Μάλιστα, σημείωσε πως εάν την επομένη της εκλογικής μάχης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρεθεί σε χαμηλότερα ποσοστά, κοντά στο 17%-18%, σημαίνει ότι το ίδιο το κόμμα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ σοβαρά.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει αντιμετωπίσει κι αυτή μεγάλες κρίσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, ποτέ δεν βρέθηκε σε μία θέση σχεδόν απόλυτης κατολίσθησης που βλέπουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι ίσως παράδοξο γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια μακρά ιστορία από πίσω της, άρα έχει και ένα κοινό το οποίο τη στηρίζει. Έχει μια σπονδυλική στήλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε μια καινούργια σπονδυλική στήλη. Ήταν ένα μικρό κόμμα. Αυτή τη σπονδυλική στήλη όμως δεν την προφύλαξε. Όφειλε να την προφυλάξει. με την έννοια να καταλάβει ότι είναι εύθραυστη αυτή την οποία είχε και κατάφερε να ξεπεράσει ορισμένες κρίσεις, αλλά τώρα έχει φτάσει πλέον στον νυν και αεί και οφείλει πλέον να αλλάξει συθέμελα την εικόνα. Αν την αλλάξει έχει ελπίδες» τόνισε ο κ. Λούλης και υποστήριξε πως εάν δεν την αλλάξει θα είναι ένα κόμμα βυθισμένο χαμηλά, το οποίο δεν θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικό, δηλαδή θα είναι ανησυχητικό και για ένα πολιτικό σύστημα πλέον που είναι λειψό, καθώς άλλο ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μεταμορφωθεί εάν πάψει να είναι ένα μονοσήμαντα, όπως λέει το ίδιο, αριστερό κόμμα, ένα κόμμα δογματικό, το οποίο όφειλε όχι μόνο να ανανεωθεί αλλά να ανοίξει νέους ορίζοντες. Θα ήταν εύκολο να βρει ανθρώπους από τον ευρύτερο χώρο, τον κεντροαριστερό. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη από την πρώτη του ήττα στις προηγούμενες εκλογές. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει, έχω μπροστά μου μια πρόκληση και πρέπει να αλλάξω. Και η αλλαγή μου δεν είναι απλώς ο ηγέτης μου, ο οποίος Τσίπρας είχε και πολλά προσόντα και πιθανότατα τα έχει ακόμα. Δεν μπορεί να τα βγάλει προς τα έξω τώρα γιατί είναι και αυτός εξαιρετικά πιεσμένος αλλά έχει κάποια προσόντα, αναντίλεκτα δεν είναι τυχαίο το ότι κέρδισε δύο εκλογικές μάχες και ήταν ένα κόμμα πολύ μικρό που έφτασε εκεί που έφτασε» ανέφερε ακόμα ο κ. Λούλης.

Επιπλέον, σημείωσε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή της ανόδου του, προσέφερε πράγματα και σε ορισμένα μέτωπα πήρε πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν θετικές, αλλά από εκεί και πέρα «ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε εξαντλήσει τις μπαταρίες του, δεν είχε πλέον μπαταρίες και έπρεπε να το καταλάβει».

Ραγισμένο γυαλί ο ΣΥΡΙΖΑ που το έσπασε η δήλωση Κατρούγκαλου

«Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο να κάνει αυτή τη δήλωση που έκανε ο Κατρούγκαλος, η οποία ήταν μια άκριτη δήλωση, αλλά από την άλλη μεριά, το ότι τραυματίστηκε τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά μόνο τον Κατρούγκαλο. Δηλαδή, θα ήταν άδικο να πούμε ότι ο Κατρούγκαλος ήταν μια τεράστια προσωπικότητα που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Κάθε άλλο. Απλώς ήταν ήδη ευάλωτος ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ήδη ένα ραγισμένο γυαλί και οι κουβέντες του Κατρούγκαλου σπάσανε το γυαλί» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πρέπει να αλλάξει ο αρχηγός» είναι η άποψη που εκφράζει ο κ. Λούλης, αυτό που πρέπει να αλλάξει, υποστήριξε, είναι η νοοτροπία του αρχηγού.

Ο μεγάλος κίνδυνος για τον ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή του πτέρυγα

«Αυτή τη στιγμή ο αρχηγός αντιμετωπίζει ένα επόμενο πρόβλημα, η λεγόμενη αριστερή του πτέρυγα, που είναι πλέον αρκετοί και από τους νέους ανθρώπους που έχει γύρω του, είναι εκείνη που θα θελήσει να βάλει τη σφραγίδα της. Εάν συμβεί αυτό, ο κίνδυνος πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ να συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο είναι μεγάλος.

Ο Τσίπρας είναι ανεκτίμητος για τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είναι τυχαία όσα πέτυχε

Στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον κ. Λούλη, πρέπει να αναπτυχθούν και να έρθουν στην επιφάνεια και άλλα κόμματα στο ευρύτερο φάσμα κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς.

«Και αυτό δεν φαίνεται τώρα στον ορίζοντα και γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Τσίπρας είναι ανεκτίμητος για το κόμμα του. Έχει ένα μεγάλο ταλέντο. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία πέτυχε στις προηγούμενες εκλογές. Έχει και ορισμένα κραυγαλέα ελαττώματα επιπόλαιες αντιδράσεις, βιαστικές, που δεν είναι σταθμισμένες. Αλλά αυτά ξεπερνιούνται εάν, εάν χτιστεί κάτι καινούργιο.Και για τον ίδιο είναι σημαντικό» προσέθεσε ο κ. Λούλης.

«Το πρώτο που πρέπει να κάνει, είναι πλέον να σταματήσει αυτή την παπαγαλία της Αριστεράς. Είναι ή πρέπει να είναι, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ένα κόμμα με εύρος. Άρα η κεντροαριστερά θα πρέπει να το εκφράζει. Να φτιάξει μια καινούργια κεντροαριστερά και όσοι θέλουν να μείνουν να μείνουν. Αλλά να αλλάξει πραγματικά. Και από εκεί και πέρα το γήπεδο είναι ανοιχτό τώρα, δεν υπάρχει σοβαρός ανταγωνιστής για τον ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί η μετριότητα βασιλεύει αυτή τη στιγμή» υποστήριξε ο κ. Λούλης.

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναβρεθεί στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Λούλης απάντησε πως για συμβεί αυτό, είναι δεδομένες οι συγκυρίες που απαιτούνται γι’ αυτό είναι δεδομένες και πρώτα από όλα πρέπει να υπάρχει μία ηγετική προσωπικότητα η οποία να έχει εύρος.

«Αυτή τη στιγμή δεν το διαθέτει το ΠΑΣΟΚ. Τον έχω αποκαλέσει the new kid in town. Πράγματι βγήκε γιατί ήταν ό,τι πιο φρέσκο, δεν θέλανε και οι οπαδοί του κόμματος αυτού και τα μέλη του να βγάλουν κάποιον ήδη δοκιμασμένο. Θέλανε κάτι καινούριο. Αυτό το καινούργιο δεν νομίζω ότι μπορεί να του δώσει τόσο μεγάλο εύρος. Από την άλλη πλευρά πολλά εξαρτώνται και από το τι θα συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ» είπε καταλήγοντας ο κ. Λούλης.

