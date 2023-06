Η σειρά «The Idol» από την πρώτη μέρα προβολής της έχει δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις. Κι ενώ πριν την κυκλοφορία της υπήρχε αρκετά μεγάλος ενθουσιασμός μετά την κυκλοφορία του πρώτου επεισοδίου το κοινό μιλάει για βασανιστήρια και τη «χειρότερη σκηνή σεξ στην ιστορία». Το εντυπωσιακό είναι ότι έχασε 100.000 θεατές στο δεύτερο επεισόδιο.

Η πρεμιέρα να κατέκτησε τα βλέμματα 913.000 τηλεθεατών, ωστόσο, το δεύτερο επεισόδιο σημείωσε σημαντική πτώση καθώς το παρακολούθησαν 800.000 θεατές.

Το GQ αναφέρει ότι το νέο επεισόδιο περιελάμβανε τη «χειρότερη σκηνή σεξ στην ιστορία», όπου η ηρωίδα (Λίλι Ρόουζ Ντεπ) αυτοϊκανοποιείται και αυτοτραυματίζεται, ενώ πενθεί τη νεκρή μητέρα της πριν γνωριστεί με τον χαρακτήρα του Weeknd. Δημοσίευμα της DailyMail συνδέει την μειωμένη θέαση του δεύτερου επεισοδίου, με την εν λόγω σκηνή.

The Idol loses 100K viewers on second episode featuring 'the worst sex scene in history' https://t.co/X9SpMcMOVg