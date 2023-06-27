search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2023 13:56

Αναιμία: Ποιο φάρμακο αυξάνει τον κίνδυνο

27.06.2023 13:56
farmako-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνοψίζουν τα κύρια σημεία νεότερης μελέτης σχετικά με τον κίνδυνο αναιμίας από τη λήψη ασπιρίνης.

Η καθημερινή λήψη χαμηλής δόση ασπιρίνης αυξάνει τον κίνδυνο αναιμίας σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω κατά περίπου 20%, σύμφωνα με μια μελέτη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) στις ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μελέτης αυτής.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη μελέτη ASPREE. Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη. Έλεγξε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της πρωτογενούς πρόληψης με χρήση ασπιρίνης 100 mg ημερησίως σε πληθυσμό υγιών ηλικιωμένων στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, με περίοδο θεραπείας κατά μέσο όρο τα 4,5 έτη. Η δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 19.114 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, είναι σημαντική για το μέγεθος, τη μεθοδολογική αυστηρότητα και το υψηλό ποσοστό διατήρησης συμμετεχόντων.

Στην πρόσφατη ανάλυση της μελέτης εξετάστηκε η επίδραση της μακροχρόνιας χρήσης χαμηλής δόσης ασπιρίνης στην εμφάνιση αναιμίας, στις αλλαγές στη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης και στα επίπεδα φερριτίνης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χαμηλή δόση ασπιρίνης οδήγησε σε αυξημένα ποσοστά αναιμίας σε κατά τα άλλα υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες, ανεξάρτητα από την παρουσία αιμορραγίας. Ο κίνδυνος αναιμίας σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά περίπου 20%.

Η αναιμία στους ηλικιωμένους ενήλικες σχετίζεται με λειτουργική έκπτωση, αυξημένη κόπωση, αναπηρίες, καταθλιπτικά συμπτώματα και γνωστικά προβλήματα. Προηγούμενες αναλύσεις δεδομένων από την ASPREE κατέδειξαν ότι η καθημερινή χαμηλή δόση ασπιρίνης δεν μειώνει τον κίνδυνο για άνοια και γνωστική έκπτωση, ενώ δεν είχε καμία επίδραση και στο προσδόκιμο ζωής.

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τη χορήγηση ασπιρίνης για πρωτογενή πρόληψη. Επίσης, σε άτομα που τη λαμβάνουν θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για πιθανή αναιμία, ακόμη και αν δεν υπάρχουν εμφανή στοιχεία αιμορραγίας.

Πηγή: ygeiamou

Photo By Pixabay

Διαβάστε επίσης:

Κρίση πανικού: Σε τι διαφέρει από την κρίση άγχους – Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Ήπαρ: Το καλοκαιρινό φρούτο που το προστατεύει

Αλτσχάιμερ: Πώς το έντερο «προειδοποιεί» πολύ πριν τα πρώτα συμπτώματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
novacinema_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» φέρνει… Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

xaris doukas 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στα Εξάρχεια ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό – Να ανοίξει η πλατεία έως ότου φτάσει ο μετροπόντικας»

sokolates
ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη της σοκολάτας: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone έκανε μήνυση κατά βρετανικής για… πνευματικά δικαιώματα στο σχήμα

Junkanoo_charles
LIFESTYLE

Ο Κάρολος χόρεψε με μαράκες στις Μπαχάμες – Η αναφορά στη δουλεία και η «συγγνώμη» που δεν είπε (videos)

lagard new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ – Παραμένει στο τιμόνι ως τις 7 Φεβρουαρίου 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 12:28
novacinema_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» φέρνει… Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

xaris doukas 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στα Εξάρχεια ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό – Να ανοίξει η πλατεία έως ότου φτάσει ο μετροπόντικας»

sokolates
ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη της σοκολάτας: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone έκανε μήνυση κατά βρετανικής για… πνευματικά δικαιώματα στο σχήμα

1 / 3