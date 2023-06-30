search
30.06.2023

Ο Τσίπρας «έστειλε» δελτία και εκπομπές στο top-10 της τηλεθέασης

30.06.2023
tiletheasi

Μισή εκατοστιαία μονάδα πιο πριν σταμάτησε ο δείκτης της Nielsen την Πέμπτη για τη σειρά «Η γη της ελιάς», από εκεί που είχε πάει προχθές, αλλά η κάμψη αυτή δεν επηρέασε την κατάταξη.

Αμετάβλητη εν τω μεταξύ ήταν η τηλεθέαση που είχε ο «Σασμός». Δεν συνέβη το ίδιο και με το «Μαύρο ρόδο», ενώ το «Survivor all star» πρόσθεσε 0,2% και η πέμπτη στη σειρά προτίμησης «Αυτή η νύχτα μένει» ήταν «ίσα βάρκα- ίσα νερά».

Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, ώθησαν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα της ημέρας, όχι όμως με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τηλεθεαματικότητες τους.

Intracom Ventures
BUSINESS

Intracom Ventures: Συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Selene για διατήρηση συμμετοχής στη Regency

tasoulas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας 

kardashian-dakrya-new
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Ξεσπά σε κλάματα για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ – Δύο τραυματίες

syriza_russia_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως, Τσίπρας, Λαφαζάνης και Βαλαβάνη είχαν συναντηθεί με τον Μεντβέντεφ στη Μόσχα

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

