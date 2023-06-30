Ο Τσίπρας «έστειλε» δελτία και εκπομπές στο top-10 της τηλεθέασης

Μισή εκατοστιαία μονάδα πιο πριν σταμάτησε ο δείκτης της Nielsen την Πέμπτη για τη σειρά «Η γη της ελιάς», από εκεί που είχε πάει προχθές, αλλά η κάμψη αυτή δεν επηρέασε την κατάταξη.

Αμετάβλητη εν τω μεταξύ ήταν η τηλεθέαση που είχε ο «Σασμός». Δεν συνέβη το ίδιο και με το «Μαύρο ρόδο», ενώ το «Survivor all star» πρόσθεσε 0,2% και η πέμπτη στη σειρά προτίμησης «Αυτή η νύχτα μένει» ήταν «ίσα βάρκα- ίσα νερά».

Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, ώθησαν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα της ημέρας, όχι όμως με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τηλεθεαματικότητες τους.

