Ινδία: Θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις – 15 νεκροί (Videos)

DOM

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Ινδία από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις των μουσώνων, καθώς το Νέο Δελχί κατέγραψε ρεκόρ βροχόπτωσης μέσα σε διάστημα μιας ημέρας τα τελευταία 40 χρόνια, ανέφεραν σήμερα οι αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Στην πρωτεύουσα, όπου δρόμοι πλημμύρισαν, έπεσαν 153 χιλιοστά βροχόπτωσης, τις περισσότερες σε μια μέρα τον μήνα Ιούλιο εδώ και 40 χρόνια.

Με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν άλλη μια μέρα καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, οι αρχές διέταξαν τα σχολεία στο Νέο Δελχί να παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων PTI, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες σε έξι κρατίδια της βόρειας Ινδίας.

Ορεινά κρατίδια επλήγησαν περισσότερο, με έξι νεκρούς στο Χιματσάλ Πραντές, και 700 δρόμοι παρέμεναν κλειστοί λόγω κατολισθήσεων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ομκάρ Σάρμα, αξιωματούχος διαχείρισης καταστροφών.

Μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της βόρειας Ινδίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα κρατικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις των μουσώνων στην Ινδία την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ήταν 2% πάνω από το κανονικό.

Οι βροχοπτώσεις των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, αντιπροσωπεύουν στη Νότια Ασία το 70% έως 80% της ετήσιας βροχόπτωσης.

Κάθε χρόνο τα καιρικά αυτά φαινόμενα προκαλούν θανάτους και καταστροφές, αλλά ο αριθμός των φονικών πλημμυρών και κατολισθήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Over the last few days, extreme flooding in:



Spain. Again.



England. Again.



India. Again.



And now Turkey. Again. (see below)



Anybody telling you “this is normal” is hindering you from prioritising more time with your loved ones as the planet overheats.pic.twitter.com/w1EiVemuNm