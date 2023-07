Βίντεο με τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε… απρόσμενους ρόλους κάνει το γύρο του διαδικτύου, με αφορμή τη Σύνοδο στο Βίλνιους.

Χρήστης του Twitter χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη έδωσε εικόνες από μία άλλη «πραγματικότητα», παρουσιάζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρχαίο πολεμιστή με πανοπλία, τον Μακρόν ως Ναπολέντα, τον Ρίσι Σούνακ οδηγό τεθωρακισμένου, τους βορειοευρωπαίους ηγέτες ως μυθολογικούς θεούς, τον Τζάστιν Τριντό ως πολικό εξερευνητή κλπ.

Στο βίντεο των 54 δευτερολέπτων παρελαύνουν όλοι οι ηγέτες της συμμαχίας.

Alright, I've messed up by not including the newest #NATO member. Here's the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN