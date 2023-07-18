Νύχτα αγωνίας σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο – Τεράστιο πύρινο μέτωπο απειλεί τη Δυτική Αττική

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολονύχτια αναμένεται η μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Λουτράκι και Δερβενοχώρια, καθώς ενώ πλέον δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης τα εναέρια μέσα, το βάρος των προσπαθειών πέφτει στα πεζοπόρα τμήματα.

Σε κρανίου τόπο έχουν μετατραπεί χιλιάδες στρέμματα βλάστησης και καλλιεργειών αλλά και σπίτια στα Δερβενοχώρια. Η πυκνή βλάστηση, η ξηρασία και οι έντονοι άνεμοι, στέκονται εμπόδιο στις συνεχείς προσπάθειες των πυροσβεστών να τιθασεύσουν την φωτιά. Δεκάδες πυροσβέστες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο που κινείται ανεξέλεγκτα από τα Δερβενοχώρια μέχρι τη Μάνδρα και μέχρι τη Νέα Πέραμο. Επιχειρούν στο έδαφος, με μοναδικό σκοπό να διατηρήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές, έως το πρώτο φως της ημέρας, οπότε θα σηκωθούν τα εναέρια μέσα.

Πλέον όμως οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχής της Μάνδρας, έως και τη Νέα Πέραμο, όπου για μια ακόμη φορά οι φλόγες απειλούν οικισμούς και περιουσίες, με τους κατοίκους να εκκενώνουν την περιοχή. Ειδικότερα στη Νέα Πέραμο, έχει σταλεί μήνυμα 112, προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο που κινείται στην κορυφογραμμή πάνω από τη Νέα Πέραμο, έχουν υποστεί ζημιές διάσπαρτα οικήματα. Πολλά οικήματα υπέστησαν ζημιές ή κάηκαν στην περιοχή γύρω από τη Μάνδρα και ειδικότερα στον οικισμό Νέα Ζωή, όπου οι φλόγες μπήκαν μέσα στον οικιστικό ιστό. Πολλοί ήταν και οι απεγκλωβισμοί ανθρώπων που είχαν παραμείνει στις οικίες τους προκμειμένου να τις κάνουν ό,τι μπορούν για να τις σώσουν από τις φλόγες.

Το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στον οικισμό Αγία Σωτήρα όπου καίει πυκνό δάσος. Το σημείο είναι δύσκολο, ενώ έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είχε νωρίτερα δοθεί εντολή ολικής εκκένωσης στους οικισμούς Νεα Ζωή, Αγία Σωτήρα, Παλαιοχώρι, Πανόραμα και Πουρνάρια καθώς η πύρινη λαίλαπα κινήθηκε από το μεσημέρι προς τα δυτικά.

Λίγο πιο μακριά, ένα μεγάλο μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 11 χλμ και φθάνει στον Λουτρόπυργο, δυτικά της Ελευσίνας, ορατό από το Καραούλι της Μάνδρας, το οποίο έχει τεθεί σε επιφυλακή. Πρόκειται για ακόμα ένα δύσκολο σημείο, στο οποίο δεν μπορούν να φθάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι, η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο καίει ανεξέλεγχτη και οδεύει προς ακόμα έναν οικισμό.

Στη «Νέα Ζωή» Μάνδρας η κατάσταση είναι καλύτερη αν και νωρίτερα πέρασαν δραματικές στιγμές οι κάτοικοι, όσοι βρέθηκαν έξω από τα σπίτια τους και παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις τα σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και στον οικισμό Κιάφα, όπου έφθασαν οι φλόγες αφού πέρασαν από τη Νέα Ζωή. Σε πολλές περιπτωσεις χρειάστηκε απεγκλωβισμός κατοίκων, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Οι συνθήκες πάντως παραμένουν δύσκολες για την κατάσβεση,καθώς είναι πολλές οι εστίες. Κινδυνεύει μάλιστα η Ιερά Μονή της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, καθώς και το παρθένο δάσος γύρω από αυτό.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που μαίνεται από χθες στα Δερβενοχώρια, και είπε ότι έχουν διαπιστωθεί ζημιές και οι πυροσβέστες σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.

Κλειστή παραμένει παλιά εθνική οδός Ελευσίνας-Θηβών από τον κόμβο της Μάνδρας προς την Θήβα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κλειστός ο δρόμος και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Θριάσιο και προς Μάνδρα, απαγόρευση κυκλοφορίας και επί της οδού Αγίας Αικατερίνης από τη Μάνδρα έως Λεωφόρο Καταδρομών.

Έκκληση των τοπικών αρχών για εναέρια μέσα

Ο δήμαρχος Μάνδρας, Χρήστος Στάθης, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ έκανε λόγο για τον απόλυτο εφιάλτη. “Κινδυνεύει να μπει η φωτιά και στο κέντρο της πόλης της Μάνδρας. Κινδυνεύει να καεί το δάσος. Εκλιπαρώ για πυροσβεστικά, για εναέρια μέσα” τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Νέας Ζωής, Βασίλης Παπανικολάου, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι η φωτιά μπήκε στον οικισμό. “Τώρα έχουν καεί ήδη δύο σπίτια από ότι πληροφορίες έχω. Στον οικισμό δεν έχουμε ούτε ένα εναέριο μέσο, ούτε επίγειο μέσο. Κανείς δεν έχει έρθει. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Και εμείς δεν είχαμε την απαίτηση να ρίξουν νερό μέσα στον οικισμό γιατί έτσι ειπώθηκε από κάποιους αρμοδίους. Όλο παρακαλάμε να ρίξουν νερό περιμετρικά ώστε να μην προχωρήσει φωτιά μέσα στον οικισμό” τόνισε.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι στην περιοχή του Νέου Πόντου η φωτιά είναι 20 μέτρα από το πρώτο σπίτι. “Ό,τι δεν έχει καεί ακόμα δεν έχει καεί επειδή υπάρχουν οι άνθρωποι που παλεύουν, οι άνθρωποι της γειτονιάς, άνθρωποι ποντιακής καταγωγής που προσπαθούν. Έχουμε δύο υδροφόρες του Δήμου και μόλις τώρα ήρθαν δύο πυροσβεστικά. Χωρίς αεροπλάνα δεν λύνουμε το θέμα. Αυτά έχω να πω και ζητάω άμεσα βοήθεια. Το αεροδρόμιο της Ελευσίνας είναι ενάμισι χιλιόμετρο από εδώ. Έλεος!” σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: Πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στον Κουβαρά

Ρόδος: Φωτιά σε δασική έκταση – Ζητούνται και εναέρια μέσα

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής: Μεγάλες οι διαστάσεις της φωτιάς στα Δερβενοχώρια