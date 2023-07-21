Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 88χρονη οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (19/7) στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος των φαναριών του Ιερού Ναού της Αναλήψεως στη Διασταύρωση Ραφήνας.

Η υπέργηρη γυναίκα απολογήθηκε για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης και μετά την απολογία της, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της και της αφαίρεσης από την κατοχή της του διπλώματος οδήγησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το δίπλωμά της είχε ανανεωθεί περνώντας κάθε νόμιμη διαδικασία.

Σύμφωνα με το irafina.gr, η ηλικιωμένη, η οποία βγήκε από το όχημα της χωρίς ούτε μία γρατζουνιά, την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τους δύο άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού εκείνη έλεγε πως «της χάλασαν το αυτοκίνητο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανέφερε:

“Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 19 Ιουλίου 2023, όχημα του Πολεμικού Ναυτικού που κινούνταν επί της λεωφόρου Μαραθώνος σε προγραμματισμένο δρομολόγιο, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα ΙΧ αυτοκίνητο παραβίασε ερυθρό σηματοδότη με συνέπεια να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με δύο οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν αυτό του Πολεμικού Ναυτικού. Ο Υποπλοίαρχος (Ε) Σ.Κ. ΠΝ τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο Ναύτης (ΔΙΑΧ) Π.Ν. μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι οικείοι τους, ενώ οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και το Πολεμικό Ναυτικό.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος”.

