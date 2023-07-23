Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Αποκλείστηκε από τον τελικό των 100μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη

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Η Αννα Ντουντουνάκη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον αυριανό (24/7) τελικό των 100μ. πεταλούδα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Φουκουόκα.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια κατετάγη έκτη στην πρώτη ημιτελική σειρά με 57.97 και στο σύνολο πήρε την 12 θέση, μένοντας αρκετά μακριά από την προνομιούχο οκτάδα, που «έκλεισε» στο 57.17 της Γαλλίδας Μαρί Γουατέλ, κάτω δηλαδή από το πανελλήνιο ρεκόρ (57.25).

Κορυφαία και στους ημιτελικούς (όπως και στα προκριματικά) ήταν η Κινέζα Γιουφέι Ζανγκ με 56.40, ενώ την ακολούθησαν η Αμερικανίδα κάτοχος του τίτλου Τόρι Χάσκι (56.76) και η Καναδή Ολυμπιονίκης του Τόκιο Μάγκι ΜακΝιλ (56.78).

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