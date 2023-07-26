search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 06:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.07.2023 17:40

Φωτιά στο Βελεστίνο: Στο νοσοκομείο πυροσβέστης με εγκαύματα β’ βαθμού

Untitled design (4)
Eurokinissi

Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου πυροσβέστης που επιχειρούσε στη φωτιά Βελεστίνο όπου μαίνεται το μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροσβέστης φέρει εγκαύματα β’ βαθμού σε χέρια, πρόσωπο και πλάτη. Υπηρετούσε στην Κατερίνη και ρίχθηκε στη μάχη της κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Μαγνησία τις τελευταίες ώρες.

Απειλητικό είναι το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο Μαγνησίας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι μεγάλη και τους κατοίκους να έχουν να απομακρύνονται από το σημείο.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες δεδομένου ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια.

Επί τόπου επιχειρούν 33 πυροσβέστες και 13 οχήματα, ενώ ρίψεις πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Νωρίς το απόγευμα αυξήθηκαν τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tel-aviv-xtypima
ΚΟΣΜΟΣ

petrelaio 76- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

kaja kallas 65- new
ΚΟΣΜΟΣ

slovenia ekloges golob
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kairis kryo 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3