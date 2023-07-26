Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου πυροσβέστης που επιχειρούσε στη φωτιά Βελεστίνο όπου μαίνεται το μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροσβέστης φέρει εγκαύματα β’ βαθμού σε χέρια, πρόσωπο και πλάτη. Υπηρετούσε στην Κατερίνη και ρίχθηκε στη μάχη της κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Μαγνησία τις τελευταίες ώρες.

Απειλητικό είναι το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο Μαγνησίας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι μεγάλη και τους κατοίκους να έχουν να απομακρύνονται από το σημείο.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες δεδομένου ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια.

Επί τόπου επιχειρούν 33 πυροσβέστες και 13 οχήματα, ενώ ρίψεις πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Νωρίς το απόγευμα αυξήθηκαν τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σε πύρινο κλοιό η Μαγνησία: Μεγάλη φωτιά στο Βελεστίνο – Στα σπίτια έφτασαν οι φλόγες, εστάλη μήνυμα 112

Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Ρόδο και Κέρκυρα – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Πανελλήνιες 2023: Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων – Ώρα για αποτελέσματα