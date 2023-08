Μαρκ Γκίλπιν: Πέθανε στα 56 του χρόνια ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Σαγόνια του Καρχαρία»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, Μαρκ Γκίλπιν μετά από άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ξεκινώντας την καριέρα του σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Γκίλπιν θεωρήθηκε από την βιομηχανία του κινηματογράφου το παιδί – θαύμα, καθώς έγινε παγκοσμίως γνωστός, λαμβάνοντας εξαιρετικά θετικές κριτικές από τον πρώτο του κιόλας ρόλο στα Σαγόνια του Καρχαρία (Jaws 2).

Στην ταινία, ο ταλαντούχος ηθοποιός υποδυόταν τον μικρότερο γιο του εμβληματικού αρχηγού της αστυνομίας του Roy Scheider, Martin Brody στο σίκουελ του 1978.

Ανερχόμενο αστέρι από τα πρώτα του βήματα

Η πορεία του Γκίμπλιν στην υποκριτική ξεκίνησε στο «Jaws ​​2», σε σκηνοθεσία Jeannot Szwarc. Υποδύθηκε τον Sean Brody, τον μικρότερο αδερφό του Chris Rebello. Η ερμηνεία του καθήλωσε τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς, κερδίζοντας αναγνώριση και καταξίωση από τα πρώτα του βήματα.

Ο πρώτος του ρόλος τον… απογείωσε!

Μετά την επιτυχία του “Jaws 2”, η καριέρα του Gilpin απογειώθηκε καθώς έδειξε την ευελιξία του στην τηλεόραση. Έπαιξε ως γκεστ στα “CHiPs” του NBC και ενώθηκε με τη μικρότερη αδερφή του, April, στο “Fantasy Island” του ABC.

Το 1981 πρωταγωνίστησε ξανά στη μεγάλη οθόνη ακι συγκεκριμένα, στις ταινίες «The Legend of the Lone Ranger» και «Earthbound», λαμβάνοντας για ακόμα μια φορά τα πιο θετικά σχόλια για το ταλέντο του.

Οι υποκριτικές ικανότητες του Γκίμπλιν φάνηκαν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στην τηλεταινία του ABC του 1985 “Surviving”, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με ένα σύνολο σπουδαίων ηθοποιών.

Αλλαγη πορείας…

Μετά την εντυπωσιακή του καριέρα στην υποκριτική, ο Μαρκ Γκίλπιν ξεκίνησε μια νέα πορεία ως αυτοδίδακτος μηχανικός λογισμικού.

Και αυτή τη φορά, ωστόσο, κατέκτησε την επιτυχία, καθώς η έμφυτη περιέργεια και η αποφασιστικότητά του τον οδήγησαν να διαπρέψει και στον κλάδο της τεχνολογίας.

Διαβάστε επίσης:

Θοδωρής Ρωμανίδης: «Χρωστούν μια Επίδαυρο στον Μάρκο Σεφερλή» (Video)

Lizzo: Σοκάρουν οι καταγγελίες σε βάρος της – «Ανάγκαζε χορεύτριες να τρώνε μπανάνες που προεξείχαν από κόλπους ιερόδουλων»

Ο «παράδεισος» του… τραμπολίνο – Ένα τεράστιο υπαίθριο πάρκο μέσα στο δάσος (photos)