Ο Στιούαρτ Κόπλαντ, ιδρυτής και ντράμερ του συγκροτήματος The Police, συνεργάζεται με τον Ινδό μουσικό, Ρίκι Κέι στο πρότζεκτ “Police – Beyond Borders“, στο οποίο τα κλασικά τραγούδια του θρυλικού ροκ συγκροτήματος ξαναδημιουργούνται σε παγκόσμιες γλώσσες.

Οι επιτυχίες των Police “Every Breath You Take”, “Roxanne” και “Message in a Bottle” επανερμηνεύονται μεταξύ άλλων στις γλώσσες Κανάντα, Ζουλού, Μανδαρινικά, Αρμενικά, Πάστο, Ούρντου και Χίντι.

Το άλμπουμ ακολουθεί το “Police Deranged for Orchestra”, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο με επιτυχημένα τραγούδια του συγκροτήματος, διασκευασμένα για πλήρη ορχήστρα.

Οι Κόπλαντ και Κέι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο “Divine Tides“, για το οποίο κέρδισαν δύο Grammy.

«Ήταν ο Ρίκι Κέι που πρότεινε να ηχογραφήσουμε ένα άλμπουμ με διασκευές των The Police. Η ιδέα να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια σε παγκόσμιες γλώσσες ήταν εμπνευσμένη και ο Ρίκι εντόπισε τα υπέροχα ταλέντα για αυτή την ηχογράφηση. Η μουσική που δημιουργήσαμε ο Στινγκ, ο Άντι Σάμερ και εγώ με τους The Police προέρχεται ουσιαστικά από την κουλτούρα των Μαύρων και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να ακούς αυτή την κουλτούρα να επιστρέφει στην Αφρική με το «Every Breath You Take» να τραγουδιέται στα ζουλού» είπε ο Στιούαρτ Κόπλαντ, σύμφωνα με το Variety.

«Είναι τεράστια τιμή να συνεργάζομαι ξανά με τον Στιούαρτ Κόπλαντ. Αυτά είναι τραγούδια με τα οποία έχω μεγαλώσει και έχουν διαμορφώσει την καριέρα μου. Σέβομαι πολύ την κληρονομιά τους» είπε ο Ρίκι Κέι. «Έχουμε συνεργαστεί με καταπληκτικές ορχήστρες, τραγουδιστές, χορωδίες, μουσικούς και σύνολα από όλο τον κόσμο για να αναδημιουργήσουμε τη μαγεία αυτών των διαχρονικών κλασικών επιτυχιών σε παγκόσμιες γλώσσες» σημείωσε.

