«Ξήλωσαν» τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

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Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παύεται από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Νικόλαος Βραχνής, αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο γιατροί, ένας γυναικολόγος και ένας κλινικός εμβρυολόγος, 4 γυναίκες που εργάζονταν στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ιδιοκτησίας τους ενός γιατρού που συνελήφθη, μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία και δύο γυναίκες από τη Γεωργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κύκλωμα διατηρούσε τρία «μεσιτικά» γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ένα που αποτελούσε και την βάση του κυκλώματος στα Χανιά, ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Ρουμανία.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να έβρισκαν γυναίκες από χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα από την Ρουμανία, την Αλβανία, την Γεωργία και την Μολδαβία καθώς και Ρομά που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και στην συνέχεια τις μετέφερες στην Ελλάδα με προορισμό του Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης τους παρέμεναν στα Χανιά και η σπείρα φέρεται να τους εξασφάλιζε τροφή, στέγη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ παράλληλα τους πρόσφεραν και ένα μικρό χρηματικό ποσό κάθε μήνα μέχρι την γέννα.

Μόλις τα μωρά γεννιόντουσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι μητέρες μαζί με την μεσίτρια φέρεται να έδιναν τα μωρά στις οικογένειες που θα τα υιοθετούσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ήταν κυρίως άτεκνες οικογένειες, σε ζευγάρια ομοφυλόφιλων καθώς και σε άτομα τα οποία ήταν μόνα και δεν μπορούσαν να κάνουν οικογένεια.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ζητούσαν από τους ενδιαφερόμενους ποσά που κυμαίνονταν από 70.000 ευρώ και μπορεί να έφταναν έως και τις 120.000 ευρώ.

Πάντως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμή έχουν προσαχθεί πάνω από 30 άτομα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων για να καταθέσουν για την υπόθεση. Στις έρευνες συμμετέχει και το ΣΔΟΕ καθώς το κύκλωμα φέρεται να συνδέεται με την λειτουργία έξι offshore εταιριών.

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