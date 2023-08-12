search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2023 15:43

«Ξήλωσαν» τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

12.08.2023 15:43
mwro-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παύεται από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Νικόλαος Βραχνής, αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο γιατροί, ένας γυναικολόγος και ένας κλινικός εμβρυολόγος, 4 γυναίκες που εργάζονταν στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ιδιοκτησίας τους ενός γιατρού που συνελήφθη, μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία και δύο γυναίκες από τη Γεωργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κύκλωμα διατηρούσε τρία «μεσιτικά» γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ένα που αποτελούσε και την βάση του κυκλώματος στα Χανιά, ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Ρουμανία.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να έβρισκαν γυναίκες από χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα από την Ρουμανία, την Αλβανία, την Γεωργία και την Μολδαβία καθώς και Ρομά που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και στην συνέχεια τις μετέφερες στην Ελλάδα με προορισμό του Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης τους παρέμεναν στα Χανιά και η σπείρα φέρεται να τους εξασφάλιζε τροφή, στέγη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ παράλληλα τους πρόσφεραν και ένα μικρό χρηματικό ποσό κάθε μήνα μέχρι την γέννα.

Μόλις τα μωρά γεννιόντουσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι μητέρες μαζί με την μεσίτρια φέρεται να έδιναν τα μωρά στις οικογένειες που θα τα υιοθετούσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ήταν κυρίως άτεκνες οικογένειες, σε ζευγάρια ομοφυλόφιλων καθώς και σε άτομα τα οποία ήταν μόνα και δεν μπορούσαν να κάνουν οικογένεια.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ζητούσαν από τους ενδιαφερόμενους ποσά που κυμαίνονταν από 70.000 ευρώ και μπορεί να έφταναν έως και τις 120.000 ευρώ.

Πάντως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμή έχουν προσαχθεί πάνω από 30 άτομα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων για να καταθέσουν για την υπόθεση. Στις έρευνες συμμετέχει και το ΣΔΟΕ καθώς το κύκλωμα φέρεται να συνδέεται με την λειτουργία έξι offshore εταιριών.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο γεγονός στο Ναύπλιο: Ο δήμαρχος πετούσε περιττώματα στο σπίτι συνυποψηφίου του

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Πυροβολισμοί τα ξημερώματα έξω από κλαμπ – Δύο συλλήψεις

Αττικό Νοσοκομείο: Ασθενής αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mia-vradia-stin-elia (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πέντε χρόνια πολιτιστικής δημιουργίας στη Νάξο και ένα νέο κεφάλαιο για την Πολυκρίτη

1-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες, κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων – Στις 350.000 ευρώ η λεία τους (photos/video)

guilfoyle_trump_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Το «μυστικό ημερολόγιο» της Γκιλφόιλ και ο φόβος αποκαλύψεων για την οικογένεια Τραμπ

Smart Celebrates The World Premiere Of The All Electric Smart #2 8719eb
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο smart #2 (photos)

tzakri 88- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Γκίλφοϊλ έφυγε, η Αθήνα δεν ρώτησε τίποτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:16
mia-vradia-stin-elia (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πέντε χρόνια πολιτιστικής δημιουργίας στη Νάξο και ένα νέο κεφάλαιο για την Πολυκρίτη

1-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες, κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων – Στις 350.000 ευρώ η λεία τους (photos/video)

guilfoyle_trump_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Το «μυστικό ημερολόγιο» της Γκιλφόιλ και ο φόβος αποκαλύψεων για την οικογένεια Τραμπ

1 / 3