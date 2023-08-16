Χανιά – κύκλωμα εμπορίας βρεφών: Ζευγάρια ζητούν να μάθουν αν είναι γονείς των μωρών

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Στα Χανιά βρίσκονται νεαρά ζευγάρια από το εξωτερικό, τα οποία είχαν απευθυνθεί στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με τις παράνομες υιοθεσίες και την εμπορία βρεφών. Αυτά τα ζευγάρια ζητούν από τον εισαγγελέα να δώσει την άδεια να έρθουν σε επαφή με τα νεογέννητα. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, τις τελευταίες ημέρες, εμφανίζονται ζευγάρια που υποστηρίζουν ότι είχαν απευθυνθεί στο κέντρο και στον 73χρονο μαιευτήρα -ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος εμπορίας βρεφών- ζητώντας να μάθουν εάν αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν από τις παρένθετες μητέρες, είναι δικά τους.

Επίσης, η αστυνομία ερευνά επίσης την ποσότητα των ωαρίων που έχουν αφαιρεθεί από τις γυναίκες που είχαν απευθυνθεί στο συγκεκριμένο κέντρο, γιατί ερευνούν εάν πρόκειται πίσω από αυτή την υπόθεση και κύκλωμα εμπορίας ωαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, στα Χανιά, μια γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής, γέννησε δίδυμα, όμως πρόκειται για την παρένθετη μητέρα με την οποία φαίνεται να συνεργάστηκε το κύκλωμα των παράνομων υιοθεσιών.

Θα «μιλήσει» το DNA;

Τα ζευγάρια προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να μάθουν αν είναι οι γονείς των νεογνών που γέννησαν παρένθετες μητέρες στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με το Εrtnews, τα ζευγάρια αυτά έχουν στα χέρια τους στοιχεία για τις παρένθετες μητέρες, που θα κυοφορούσαν τα δικά τους παιδιά. Σε αυτή τη φάση φέρεται να έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τουλάχιστον μία περίπτωση προκειμένου να προχωρήσει η εξέταση DNA σε γονείς.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας άλλο ένα ζευγάρι αναμένεται να υποβληθεί σε τεστ DNA. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να ισχυρίζονται ότι είναι οι βιολογικοί γονείς των δίδυμων παιδιών που γεννήθηκαν τη Δευτέρα στο Nοσοκομείο Χανίων από μία παρένθετη μητέρα γεωργιανής καταγωγής. Να σημειωθεί ότι συνολικά αυτή τη στιγμή στην Μονάδα Νεογνών του Nοσοκομείου Χανίων υπάρχουν τέσσερα νεογέννητα που ήρθαν στον κόσμο από παρένθετες μητέρες γεωργιανής καταγωγής.

Οι συγκεκριμένες γυναίκες είχαν συνεργαστεί με το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το οποίο ερευνάται από τις αρχές για την εμπορία βρεφών. Ενα ακόμη μωρό που σχετίζεται με το συγκεκριμένο κέντρο, αναμένεται να γεννηθεί σύντομα.

«Παγώνουν» οι υιοθεσίες

Την ίδια ώρα «παγώνουν» όλες οι διαδικασίες για υιοθεσία ή αναδοχή παιδιών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, μια σειρά από εξωσωματικές που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν και ένα σύνολο γυναικών που περίμενε συγκεκριμένες ημερομηνίες, αναβάλλονται προς το παρόν, καθώς χθες παύθηκε από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. H ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας με την υπογραφή του Υπουργού, πληροφορίες αναφέρουν ότι σχετίζεται με την προκαταρκτική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και στην οποία έχει κληθεί ο κ. Βραχνής να δώσει ανωμοτί κατάθεση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να είναι τα εξής:

Αρχηγός και συντονιστής της ομάδας ήταν 73χρονος ημεδαπός ιατρός, ιδρυτής και διαχειριστής της κλινικής. Κατεύθυνε τις «μεσίτριες» και επόπτευε την νομική διεκπεραίωση των προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας ενώ καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να εναρμονίσουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονταν στην εκάστοτε απόφαση με την ακολουθούμενη από αυτούς έκνομη διαδικασία.

Επίσης, με χρήματα της οργάνωσης χρηματοδοτούσε τη μίσθωση οικιών σε περιοχή της Κρήτης για προσωρινή στέγαση των κυοφόρων.

44χρονος ημεδαπός, δεύτερος στην ιεραρχία, ο οποίος λάμβανε οδηγίες μόνο από τον αρχηγό. Ο ρόλος του ήταν να εποπτεύει, να κατευθύνει και να συντονίζει τα καθήκοντα και τις δράσεις των άλλων μελών. Επίσης, ενεργούσε ιατρικές πράξεις στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και προέβαινε σε παραποιημένες καταχωρήσεις των ωοληψιών στο Μητρώο Δοτριών.

44χρονη και 37χρονη είχαν ως βασική αρμοδιότητα να επιβλέπουν, να μεταφέρουν, να φροντίζουν για την διαμονή και την καταβολή των νομιμοφανών αμοιβών καθώς και να χορηγούν τα φάρμακα στις παρένθετες μητέρες. Η 37χρονη λειτουργούσε, επίσης, ως μεσίτρια ενώ η 44χρονη διεκπεραίωνε τη σύναψη εικονικών μισθωτηρίων, την πλαστογράφηση δικαστικών υποθέσεων κ.λπ. Η αμοιβή τους για κάθε παρένθετη μητέρα που εισήγαγαν στη διαδικασία, άρχιζε από 5.000 ευρώ και η μηνιαία αμοιβή για την εποπτεία τους από το δικαστήριο έως και τον τοκετό από 300-600 ευρώ.

41χρονη ημεδαπή ως βοηθός εμβρυολόγου συμμετείχε από κοινού με τον 44χρονο υπαρχηγό σε ωοληψίες γενετικού υλικού καθώς και σε εμβρυομεταφορές στα σώματα γυναικών. Επιπλέον, ασχολείτο με την εξεύρεση ενδιαφερόμενων άτεκνων και ομόφυλων ζευγαριών από την Ιταλία, με τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και με τη παροχή της πατρικής της οικίας για διαμονή των παρένθετων μητέρων και δοτριών.

28χρονη ημεδαπή ως μαία προέβαινε σε ιατρικές πράξεις κατά τη διαδικασία φαρμακευτικής προετοιμασίας της δότριας γενετικού υλικού, ενώ διαχειριζόταν τις αλλοδαπές παρένθετες μητέρες και δότριες ωαρίων.

41χρονη ημεδαπή, ως υπάλληλος γραφείου έτερης κλινικής προέβαινε σε πλαστογραφήσεις στα αρχεία της εν λόγω κλινικής με σκοπό να συγκαλύψει την παράνομη δράση της οργάνωσης και μεριμνούσε για την εξεύρεση εικονικών συζύγων επί πληρωμή.

38χρονη ημεδαπή εντόπιζε ευάλωτες αλλοδαπές και ημεδαπές γυναίκες στη βόρεια Ελλάδα και οργάνωνε τη μεταφορά τους στην Κρήτη ενώ, παράλληλα, συγκέντρωνε δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας αμοιβή 3.000-4.000 ευρώ για κάθε παρένθετη μητέρα που εισήγαγε στη διαδικασία.

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