Κασσελάκης: Με αναφορές σε Τσίπρα και Παπανδρέου η ομιλία στο Θησείο- Για μια «σύγχρονη, κυβερνώσα, πατριωτική Αριστερά»

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Αναφορές στο Κοινωνικό Κράτος, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα περιείχε η καταληκτική ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στο πλαίσιο της κεντρικής προεκλογικής του συγκέντρωσης απόψε στο Θησείο με την οποία κορυφώθηκε η προεκλογική του καμπάνια εν όψει των αυριανών εκλογών για την ανάδειξη νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης προσέδωσε στην ομιλία του χαρακτήρα «απάντησης» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την ίδια ώρα περίπου μιλούσε από το βήμα του Βελλιδείου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Η μεγάλη παρουσία σας εδώ, λίγες μόλις ώρες πριν μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ότι η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ, είναι ζωντανή, και είναι έτοιμη να κάνει την Ελλάδα σύγχρονη χώρα, μία κοινωνία πολιτισμένη για τους ανθρώπους της», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από το Κοινωνικό κράτος, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε έννοιες όπως «κοινό καλό», «Σύγχρονη Αριστερά» και «πατριωτισμός» κάνοντας μια σύνθεση στον όρο «σύγχρονη, κυβερνώσα, πατριωτική αριστερά».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας στην κριτική που δέχεται πως εμφανίζεται ως Μεσσίας, ανέφερε «Δεν είμαι κανένας Μεσσίας, είμαι ένας από εσάς, που όπως εσείς πολλές φορές στη ζωής σας παίρνετε την πρωτοβουλία να ηγηθείτε μιας κοινής, φιλόδοξης και επιτυχημένης προσπάθειας, αντί να κάθεστε με σταυρωμένα χέρια ή να κάνετε δεήσεις στον θεό σας».

Κλείνοντας την ομιλία του κι επιχειρώντας να στείλει ενωτικό μήνυμα, σημείωσε: «Ηγούμαι μιας προσπάθειας που μας αγκαλιάζει όλους, που δεν θα έχει παρά μόνο νικητές. Γιατί, η αυριανή κάλπη βγάζει νικήτρια την Σύγχρονη Αριστερά, βγάζει νικητή τον νέο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που θα δουλέψει για το Κοινό Καλό που αρμόζει στον τόπο μας – Και γι’αυτό πρέπει και να κυβερνήσει».

Ολόκληρη η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη:

«Φίλοι και Φίλες,

Η μεγάλη παρουσία σας εδώ, λίγες μόλις ώρες πριν μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ότι η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ, είναι ζωντανή, και είναι έτοιμη να κάνει την Ελλάδα σύγχρονη χώρα, μία κοινωνία πολιτισμένη για τους ανθρώπους της.

Διότι η μεγάλη διαφορά που έχουμε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο.

Αυτήν τη διαφορά την γνωρίζω καλά. Την έχω δει από κοντά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκατομμύρια πολίτες δεν έχουν ασφάλεια υγείας, όπου τα δημόσια σχολεία βασίζονται στον ταχυδρομικό κώδικα που μεγαλώνεις,

όπου ο ρατσισμός και τα μακελειά έχουν γίνει κανονικότητα, όπου η δημοσιότητα στα κοινωνικά δίκτυα ελκύει πιο πολύ από τη δραστηριότητα στον κοινωνικό ιστό.

Κι όμως μέσα από αυτήν την κοινωνία, με τόσα προβλήματα, μπόρεσα να βρω τα πάτηματά μου όταν αναγκάστηκα 14 χρονών να φύγω έξω.

Έζησα ένα μικρό Αμερικάνικο Όνειρο, όπως πάρα πολλοί από τους ομογενείς μας. Σήμερα είμαι εδώ για να προσφέρω τις δυνάμεις μου, με όλη την εμπειρία και γνώση που απέκτησα από Ευρώπη και Αμερική, για να γράψουμε όλοι μαζί μια νέα ιστορία που θα υπηρετεί το κοινό καλό.

Γιατί το Κοινό Καλό είναι αυτό που επιτρέπει τα Όνειρα του κάθε ανθρώπου να γίνουν πραγματικότητα.

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν ο απλός πολίτης δεν μπορεί να κλείσει εγκαίρως ραντεβού στο δημόσιο νοσοκομείο;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν ένας φοιτητής δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για να σπουδάσει;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν μία μητέρα, μόνη της, αγκομαχά διότι πρέπει να επιλέξει μεταξύ δουλειάς και παιδιού της;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν ένας ηλικιωμένος πεθαίνει μόνος του;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν τα νέα παιδιά φοβούνται να γυρίσουν στην πατρίδα τους;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν Άτομα με Αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν μέχρι εκεί που υποτίθεται ότι έχουν πρόσβαση;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να παντρευτεί αυτόν που αγαπάει;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν ο απλός πολίτης δεν μπορεί να βρει το δίκιο του στα δικαστήρια εγκαίρως;

Υπηρετεί το Κοινό Καλό όταν το δημόσιο χρήμα κατασπαταλάται χωρίς να λογοδοτεί κανένας;

Το Κοινό Καλό υπηρετείται μόνο μέσα από το Κοινωνικό Κράτος. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία. Οι μεγάλες τομές που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Το κοινωνικό δίχτυ που κράτησε με νύχια και με δόντια ο Αλέξης Τσίπρας. 400,000 οικογένειες, με δύο άνεργους γονείς και δύο παιδιά, που στηρίχθηκαν. 2.5 εκ ανασφάλιστοι που μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στην Υγεία.

Το Κοινωνικό Κράτος είναι προϋπόθεση για τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Για την αξιοπρεπή εργασία και για την υγιή επιχειρηματικότητα. Για το περιβάλλον και για την ασφάλεια όλων.

Το Κοινωνικό Κράτος του μέλλοντος μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μία πατριωτική, σύγχρονη αριστερά.

Πατριωτισμός δεν σημαίνει κορώνες και εργαλειοποίηση συμβόλων. Πατριωτισμός σημαίνει αυταπάρνηση. Ο καθένας αναμετριέται με τον ευατό του για τον πατριωτισμό του.

Αλλά την πατρίδα μας δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν.

Τα σύνορά μας, την Εθνική μας Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα, θα τα υπερασπιστούμε.

Και θα τα υπερασπιστούμε με αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις και με υψηλο κοινωνικό φρόνημα.

Τι σημαίνει σήμερα «σύγχρονη Αριστερά»; Σημαίνει η μεγάλη πολιτική δύναμη, η μεγαλη προοδευτική παράταξη, η οποία θα εκπληρώνει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας.

Τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες. Εννοείται και την υγιή επιχειρηματικότητα. Αντιμετωπίζοντας δημοκρατικά τις κοινωνικές αντιπαραθεσεις και συγκρούσεις προς οφελος του Κοινού Καλού.

Αυτό προϋποθέτει κατ΄αρχήν Κράτος Δικαιου. Γι’ αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να ανασυγκροτησουμε θεσμικα τη χωρα. Με δημοκρατία, διαφανεια και λογοδοσία παντού. Από τη Δικαιοσύνη, τη λειτουργία του Δημοσίου, τις Ανεξάρτητες αρχές, την αγορά, μέχρι και τις Τράπεζες. Ισότιμα. Με κανόνες για όλους.

Το Κοινό Καλό προϋποθέτει, επίσης, υψηλής ποιότητας – δημόσια δωρεάν Υγεία και Παιδεία για όλους. Η Υγεία και η Παιδεία δεν ειναι εμπορεύσιμα προιοντα. Είναι κοινωνικα αγαθά και πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού. Δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να τα ξεπουλήσει.

Η πανδημία απέδειξε ότι το Κράτος πρέπει να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στα κοινωνικά αγαθά. Το νερό και η ενέργεια δεν μπορεί να αποτελούν χρηματιστηριακά παράγωγα. Ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δουλέψει αυτή το αφήγημα του νεοφιλελευθερισμού.

Το Κοινό Καλό πάνω από όλα εξασφαλίζει την ατομική αυτοπραγμάτωση, την κοινωνική απελευθέρωση – πάντα με εντιμότητα. Αυτό είναι για μένα το Ελληνικό Όνειρο που οραματίζομαι. Και το είδα μπροστά μου στον Έβρο….

Τουρχάν…

Ήρθαμε μαζί έως εδώ, μένει μια μέρα για να πάμε στην κάλπη, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα προς το καλύτερο.

Όλες αυτές τις μέρες όπου κι αν πήγα στην Ελλάδα, συνάντησα ανθρώπους δημοκράτες, ανθρώπους της δουλειάς, ανθρώπους με ωραίες ιδέες και καθαρά πρόσωπα.

Οι άνθρωποι αυτοί είστε εσείς.

Εμείς γράφουμε Ιστορία.

Σήμερα, αύριο και κάθε μέρα γράφουμε ιστορία για τους ανθρώπους αυτής της κοινωνίας, για τους πολίτες αυτής της χώρας, που δεν ανέχονται να τους κοροϊδεύουν, που δεν αποδέχονται τη μοίρα του ηττημένου, που θα περιμένει αιώνια τον μαρμαρωμένο βασιλιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι φτιαγμένος από υλικά ελπίδας και συνταγές νίκης.

Καλώ τους εκατοντάδες χιλιάδες δημοκράτες, τους αριστερούς κάθε γενιάς, τους προοδευτικούς συμπολίτες μας, τα ακούραστα και ακατάβλητα στελέχη μας, τους ανθρώπους που μάχονται για τα σπίτια και τον τόπο τους,

να μεγαλώσουμε τις τάξεις μας, να ανοίξουμε το βήμα μας, να πλατύνουμε το μέτωπό μας, να διατρέξουμε τις λεωφόρους της πολιτικής, της γνώσης, της νίκης.

Καμιά μέρα δεν είναι αρκετή για να κάνουμε όλα όσα θέλουμε, αλλά καμία μέρα δεν θα αφήσουμε χαμένη χωρίς να κάνουμε κάτι απ’ αυτά που θέλουμε να κάνουμε.

Στη σύγχρονη, κυβερνώσα, πατριωτική αριστερά είμαστε πολλοί κι όχι λίγοι. Δεν είμαστε απλά μιλημένοι. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας.

Είμαστε παντού, ερχόμαστε από παντού αλλά ακολουθούμε μόνο τον δρόμο της νίκης, τον δρόμο της δικαίωσης, τον δρόμο της χειραφέτησης.

Κάποιοι νομίζουν ότι οι αξίες είναι ουρανοκατέβατες κι όταν κατεβαίνουν κατεβαίνουν μονάχα στα κεφάλια ενός επιλεγμένου ιερατείου, το οποίο όλοι εσείς οφείλετε να ακούτε με στοχοπροσήλωση, χωρίς λογοδοσία.

Δεν τους αρέσουν οι αδιαμεσολάβητες σχέσεις, γιατί επιθυμούν τις αδιαμαρτύρητες σχέσεις: πίστευε και μη ερεύνα.

Εγώ, λοιπόν, λέω στον καθέναν από εμάς: δες, πίστευε, ερεύνα.

Δεν είμαι κανένας Μεσσίας, είμαι ένας από εσάς, που όπως εσείς πολλές φορές στη ζωής σας παίρνετε την πρωτοβουλία να ηγηθείτε μιας κοινής, φιλόδοξης και επιτυχημένης προσπάθειας, αντί να κάθεστε με σταυρωμένα χέρια ή να κάνετε δεήσεις στον θεό σας.

Έφυγα μικρός απο εδώ. Αλλά οι Ρίζες μου είναι εδώ. Η γιαγιά μου, που με φρόντισε μικρό….Που κοίτεται στον Σκινέ της Κρήτης…μάλαμα…

Ηγούμαι μιας προσπάθειας που μας αγκαλιάζει όλους, που δεν θα έχει παρά μόνο νικητές.

Γιατί, η αυριανή κάλπη βγάζει νικήτρια τη Σύγχρονη Αριστερά, βγάζει νικητή τον νέο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που θα δουλέψει για το Κοινό Καλό που αρμόζει στον τόπο μας – Και γι’αυτό πρέπει και να κυβερνήσει.

Βγάζει νικητές όλους όσοι θέλουν να δουν την Ελλάδα να γίνεται μια σύγχρονη προοδευτική χώρα. Βγάζει νικητές όλους όσοι δε φοβούνται να ονειρεύονται».

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