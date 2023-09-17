Επίσκεψη στη Λαμπεντούζα από Μελόνι και Φον ντερ Λάιεν – Σχέδιο δράσης 10 σημείων για το προσφυγικό

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Στην Λαμπεντούζα βρίσκονται η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι δύο Ευρωπαίες αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το λιμάνι και το κλειστό κέντρο παραμονής προσφύγων.

Σε σύντομη συνομιλία που είχαν με ομάδα κατοίκων, κοντά στο αεροδρόμιο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποσυμφόρηση του νησιού από τον μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων που έφτασαν τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι δεν πρόκειται να στηθεί καταυλισμός στο νησί, ούτε για τους μετανάστες, αλλά ούτε και για τους καραμπινιέρους και τους αστυνομικούς.

It is very important for me to be in Lampedusa today.



I'm here to offer a coordinated response by the Italian and European authorities.



I would like to present to you a 10 point action plan ↓ https://t.co/p1KorMPEh4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2023

Σχέδιο δράσης 10 σημείων για μεταναστευτικό και προσφυγικό

«Όπως πάντα, μιλώ και αναλαμβάνω ευθύνες σε πρώτο πρόσωπο», είπε η Μελόνι. Στη συνέχεια, Τζόρτζια Μελόνι και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσαν συνέντευξη Τύπου, όπου η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε ένα σχέδιο με δέκα σημεία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Στο σχέδιο προβλέπεται η καλύτερη καταγραφή των αφίξεων με την βοήθεια της Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το ‘Ασυλο, η παροχή μεγαλύτερης στήριξης για την μεταφορά των μεταναστών εκτός Ιταλίας, χάρη και στην αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών, αλλά και η αρωγή της Frontex για τους επαναπατρισμούς όσων δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ευρώπη.

«Θα ζητήσω από τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά να διαπραγματευτεί με τις χώρες προέλευσης για την διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα δεσμεύθηκε να αυξηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακινητών και με στενότερη συνεργασία με την Τυνησία, αλλά και να βελτιωθεί η θαλάσσια και από αέρος επιτήρηση από την Frontex «εξερευνώντας τις δυνατότητες επέκτασης σε ό,τι αφορά τις παρούσες ναυτικές αποστολές και, αν είναι ανάγκη, να εξετασθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας άλλων».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι θα πρέπει να καταστρέφονται όλα τα πλεούμενα που χρησιμοποιούν οι διακινητές ανθρώπων και ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την Ιταλία στις διαδικασίες παροχής ασύλου.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της αύξησης των αναγκαίων διαδικασιών για τους εθελοντικούς επαναπατρισμούς των παράτυπων μεταναστών και δεσμεύθηκε ότι η Ευρώπη θα επιταχύνει τις διαδικασίες συνεργασίας με την Τυνησία, με στόχο να αποδεσμευθεί από την ΕΕ η οικονομική στήριξη προς τη βορειοαφρικανική αυτή χώρα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε από την πλευρά της ότι θα θέσει το μεταναστευτικό και το προσφυγικό στην επόμενη σύνοδο της ΕΕ και υπογράμμισε ότι «χρειάζεται να ξαναρχίσουμε, σε ό,τι αφορά μια ναυτική αποστολή της Ευρώπης, από το δεύτερο και τρίτο σκέλος της αποστολής Sophia, που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ».

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