Τραγωδία στην Ισπανία: «Μαμά σ’ αγαπώ, θα πεθάνουμε» – Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά στο κλαμπ

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην πόλη της Μούρθια, στην Ισπανία, μετά την ασύλληπτη τραγωδία σε νυχτερινό κλαμπ της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 13 ωστόσο οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Ο Ντιέγκο Σεράλ, από την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι νεκροί εντοπίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο Fonda Milagros, ένα από τρία γειτονικά κλαμπ, που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές από την πυρκαγιά, περιλαμβανομένης της κατάρρευσης της οροφής του, πρόσθεσε.

At least 13 people were killed Sunday after a fire broke out in a nightclub complex in Murcia, Spain, and caused a part of the building to cave in. Officials did not immediately identify many of the victims, which authorities said could require DNA testing. https://t.co/9FQMQnmsQ0 pic.twitter.com/3cS8KIoA4K

Η κατάρρευση δυσκολεύει τις προσπάθειες να εντοπιστούν τα θύματα και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από πού ακριβώς ξεκίνησε η φωτά, είπε.

Οι ερευνητές της αστυνομίας δεν μπόρεσαν ακόμη να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου κατάρρευσης.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων θα πάρει καιρό, είπε ο Σεράλ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ο απολογισμός, ο οποίος αυξάνεται διαρκώς, έχει φθάσει τους 13 νεκρούς. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

SPAIN 🇪🇸

At least 13 killed after fire in Spanish nightclub



At least 13 people have died after a fire tore through a nightclub in Spain.

The blaze broke out in the early hours of Sunday morning at the Teatre nightclub in Murcia.

Four people have been treated in hospital for… pic.twitter.com/ytPYpqjzQU