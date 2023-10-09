Πόλεμος στο Ισραήλ: Καρέ καρέ η επίθεση της Χαμάς – Με drones, αλεξίπτωτα και βάρκες η εισβολή στο ισραηλινό έδαφος

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στο Ισραήλ και τη Γάζα με μάχες και από τις δύο πλευρές για την ανακατάληψη και διατήρηση εδαφών, την ώρα που ο τραγικός απολογισμός μεγαλώνει, φτάνοντας στους 1200 θανάτους σε 48 ώρες.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, «πάνω από 500 στόχοι», θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε αεροπορικά πλήγματα και βολές του πυροβολικού στον θύλακα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.



«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αεροσκάφη, ελικόπτερα (…) και το πυροβολικό έπληξαν πάνω από 500 στόχους (σ.σ. θέσεις) των τρομοκρατών της Χαμάς και του (Παλαιστινιακού) Ισλαμικού Τζιχάντ», ανέφερε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.



Η επίθεση εξαπολύθηκε το Σάββατο τα ξημερώματα εν μέσω της αργίας του Σαββάτου για τους Εβραίους και 50 χρόνια συν μία ημέρα μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ένας συμβολισμός που δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Πώς έγινε η εισβολή της Χαμάς







Όλα ξεκίνησαν όταν ένοπλοι μαχητές από τη Γάζα εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανατινάζοντας τον συνοριακό φράχτη, σκοτώνοντας άγνωστο για αρχή αριθμό ισραηλινών στρατιωτών και παίρνοντας ομήρους, όπως δείχνουν προπαγανδιστικά βίντεο που έχουν δημοσιευθεί σε λογαριασμούς τζιχαντιστών και έχει επιβεβαιώσει μέσω γεωεντοπισμού το αμερικανικό δίκτυο CNN.



Οι ισραηλινοί στρατιώτες στα συνοριακά φυλάκια φαίνεται ότι αιφνιδιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση, όπως φαίνεται, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χειροβομβίδων με ρουκέτες, αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων και όπλων εφόδου, όπως φαίνεται στα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ισλαμιστική μαχητική οργάνωση Χαμάς.



Οι μαχητές κατέλαβαν επίσης στρατιωτικές βάσεις κοντά στα σύνορα, κατέλαβαν στρατιωτικά οχήματα και έβαλαν φωτιά σε άρματα μάχης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαχητές προχώρησαν για μερικά χιλιόμετρα σε κοινότητες κοντά στον φράχτη ασφαλείας που χωρίζει τη Γάζα από το Ισραήλ, αιχμαλωτίζοντας αμάχους.



Το CNN εξέτασε σχεδόν δώδεκα προπαγανδιστικά βίντεο της Χαμάς, χρησιμοποιώντας ανάλυση και γεωγραφικό εντοπισμό για να διαπιστώσει τι συνέβη σε καίριες τοποθεσίες. Τα βίντεο αυτά, που δημοσιεύθηκαν από τη Χαμάς στα κανάλια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχαν υποστεί μεγάλη επεξεργασία.

Σε ένα υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μόλις δύο μιλίων από τα σύνορα, ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν στο CNN ότι αντιλήφθηκαν την επίθεση από τον ήχο των ρουκετών. Εκεί πραγματοποιήθηκε σφαγή αφού οι νεκροί ξεπέρασαν τους 250, με τους ισλαμιστές να πυροβολούν αδιακρίτως αμάχους.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε έναν λογαριασμό της Χαμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια επίθεση κοντά σε ένα τμήμα του συνοριακού φράχτη, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος βιντεοσκόπησε μια επίθεση εναντίον ενός ισραηλινού τανκ. Σε κοντινή απόσταση, σε ένα ξεχωριστό βίντεο, φαίνεται καπνός να υψώνεται κοντά σε μια νέα παραβίαση του φράχτη. Το βίντεο δείχνει ένα ισραηλινό τανκ να καίγεται κοντά σε αυτό το ρήγμα.

Οι επισκέπτες της συναυλίας δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί άρχισαν περίπου 30 λεπτά αφότου άκουσαν για πρώτη φορά ρουκέτες και εκρήξεις. Δύο παρευρισκόμενοι δήλωσαν στο CNN ότι είχαν ήδη αρχίσει να εκκενώνουν την περιοχή λόγω των ρουκετών, όταν συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να τρέξουν για να γλιτώσουν από τις σφαίρες. Οι μαχητές προχώρησαν μέχρι ένα κιμπούτς περίπου τρία μίλια νοτιοανατολικά από τα σύνορα με τη Γάζα, σύμφωνα με τις IDF.



Βίντεο δείχνουν ένοπλους μαχητές να κινούνται γύρω από το κιμπούτς Be’eri και να αιχμαλωτίζουν πολλούς Ισραηλινούς. Η τρέχουσα θέση αυτών των ομήρων είναι άγνωστη, αλλά ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ βιντεοσκοπήθηκαν να παρελαύνουν στη Γάζα από ένοπλους μαχητές.

Άλλο βίντεο δείχνει μαχητές από τη Γάζα να εισέρχονται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ερέζ, αφού παραβίασαν τα σύνορα με εκρηκτικά. Το πέρασμα Erez είναι το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Ισραήλ.



Οι μαχητές φαίνονται στη συνέχεια να πυροβολούν έναν πύργο φρουράς και να κινούνται μέσα σε αυτό που φαίνεται να είναι οι χώροι διαβίωσης της στρατιωτικής βάσης.

Το βίντεο συνεχίζεται με έναν ένοπλο να πυροβολεί έναν άνδρα που είναι γεμάτος αίματα στο έδαφος, ενώ άλλοι μαχητές φαίνεται να κρατούν ομήρους δύο Ισραηλινούς.



Καθώς οι μαχητές κινούνται βαθύτερα μέσα στη βάση, αρπάζοντας μια ισραηλινή σημαία και καταλαμβάνοντας ένα ισραηλινό τζιπ, διακρίνονται αρκετά άψυχα σώματα στο έδαφος.

Βίντεο που αναρτήθηκε από τη Χαμάς δείχνει τουλάχιστον δύο αλεξίπτωτα πλαγιάς λίγο μετά την απογείωσή τους, να πετούν προς την κατεύθυνση του Ζικίμ, ενός κιμπούτς λίγο πιο πέρα από τα σύνορα.



Πίσω τους, φαίνεται ένας καταιγισμός ρουκετών, που εκτοξεύονται στην άκρη ενός χωραφιού ακριβώς βόρεια της Beit Lahia, στη Γάζα, να πετούν προς τα βόρεια.

Αυτό το βίντεο είναι η πρώτη εικόνα αλεξιπτώτων πλαγιάς από τη διάρκεια της επίθεσης. Οι IDF ισχυρίστηκαν ότι σκότωσαν δύο επιτιθέμενους της Χαμάς στην παραλία Zikim- δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για τα δύο αλεξίπτωτα πλαγιάς που φαίνονται στο βίντεο. Η επίθεση αυτή φαίνεται ότι ήταν η βορειότερη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από ξηράς.

Δεκάδες μαχητές της Γάζας – οπλισμένοι με όπλα, χειροβομβίδες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ρίχνουν βόμβες – πήραν επίσης τον έλεγχο μιας στρατιωτικής βάσης έξω από το Ναχάλ Οζ.

Η επίθεση ξεκίνησε με ένοπλους άνδρες να τρυπώνουν ανάμεσα σε δύο λόφους κοντά σε μια πύλη κατά μήκος του συνοριακού φράχτη Ισραήλ-Γάζας. Στη συνέχεια φαίνονται να πλησιάζουν και να περνούν μπροστά από ένα παρατηρητήριο – ο μεγάλος πύργος επικοινωνιών της στρατιωτικής βάσης φαίνεται στο βάθος.



Μόλις περάσουν, οι μαχητές – δεκάδες από αυτούς ντυμένοι με σκούρα ρούχα – φαίνονται να κινούνται στην ύπαιθρο προς τη βάση. Ένα άλλο βίντεο, που τραβήχτηκε περίπου την ίδια ώρα από οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, φαίνεται να δείχνει την έναρξη της ενέδρας. Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες που στέκονται κοντά σε ένα βαν στο νότιο τμήμα της βάσης φαίνονται πριν το drone ρίξει τουλάχιστον δύο βόμβες πάνω τους. Ο ένας φαίνεται να τραυματίζεται σοβαρά και στη συνέχεια το τρίο φαίνεται να καλύπτεται δίπλα σε ένα κοντινό στρατιωτικό όχημα.



Ένα από τα βίντεο δείχνει μαχητές να ρίχνουν μια χειροβομβίδα πάνω σε ένα κινούμενο ισραηλινό στρατιωτικό όχημα ακριβώς έξω από τη βάση. Από τα βίντεο δεν είναι σαφές πόσοι στρατιώτες ήταν σταθμευμένοι στη βάση ή αν υπήρξαν εκτεταμένες ανταλλαγές πυρών εκεί.



Ένα άλλο βίντεο δείχνει διάφορα άτομα – μερικά από τα οποία φαίνεται να λεηλατούν τη βάση – πάνω και γύρω από μερικά τανκς στην ιδιοκτησία της βάσης. Διακρίνεται επίσης ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.







Ένα άλλο βίντεο που μοιράστηκε η Χαμάς δείχνει επιτιθέμενους κοντά σε ένα άνοιγμα σε φράχτη κοντά στο κιμπούτς της Σούφα, κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο.

Στο ίδιο βίντεο, μαχητές εμφανίζονται να εισβάλλουν σε μια κοντινή στρατιωτική βάση, στην οποία διακρίνονται ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός άρματος μάχης. Στο βίντεο διακρίνονται τα πτώματα ισραηλινών στρατιωτών, ένας από τους οποίους αιμορραγεί και φοράει μόνο ένα κράνος, ένα τακτικό γιλέκο και το εσώρουχό του. Η επίθεση αυτή φαίνεται να ήταν η νοτιότερη χερσαία επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), η Χαμάς επιχείρησε επίσης να επιτεθεί στο Ισραήλ χρησιμοποιώντας βάρκες. Δύο βάρκες από καουτσούκ και δύο άλλες βάρκες καταστράφηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τις IDF.

Πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου έδειχναν ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού να πυροβολεί ένα υποτιθέμενο σκάφος της Χαμάς.

