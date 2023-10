Ο πρωταγωνιστής της ισραηλινής επιτυχημένης σειράς του Netflix, Fauda, Λάιον Ραζ, ενώνεται με τους γενναίους «αδερφούς στα όπλα» στην πρώτη γραμμή του Ισραήλ σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X.

Ο Ραζ, φαίνεται σε βίντεο μαζί με τον δημιουργό της σειράς, Avi Issacharoff, να πέφτει πίσω από έναν τοίχο, καθώς οι πύραυλοι της Χαμάς εκτοξεύονται από πάνω.

«Συνοδευόμενος από τον Yohanan Plesner και τον Avi Issacharoff, κατευθύνθηκα προς τα νότια για να συμμετάσχω με τους εκατοντάδες γενναίους «αδελφούς στα όπλα» εθελοντές που εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν τον πληθυσμό στο νότιο Ισραήλ. Μας έστειλαν στη βομβαρδισμένη πόλη Σντερότ για να φυγαδεύσουμε δύο οικογένειες», έγραψε ο Ραζ στη λεζάντα.

