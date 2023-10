Οι κάτοικοι είναι λιγοστοί, αλλά ζουν όλο τον χρόνο σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Το χωριό Christmas Common βρίσκεται σε απόσταση 40 λεπτών με το αυτοκίνητο από την Οξφόρδη και 30 λεπτά από το Ρίντινγκ. Στο χωριό δεν υπάρχει ξενοδοχείο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καταλύματα, τα οποία μάλιστα τις μέρες των Χριστουγέννων έχουν ιδιαίτερη κίνηση– ευνόητο γιατί.

Η φήμη του χωριού Christman Common είναι μεγαλύτερη από το μέγεθός του, χάρη στο όνομά του. Και για άλλον ένα λόγο: διότι εδώ εδρεύει μία οικογενειακή επιχείρηση, η Tree Barn, που καλλιεργεί χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η επιχείρηση αυτή έχει αναδειχτεί τρεις φορές νικήτρια στον διαγωνισμό για το «Καλύτερο Δέντρο», που διοργανώνεται από την Ένωση Καλλιεργητών Χριστουγεννιάτικων Δέντρων της Βρετανίας.

Η μικρή επιχείρηση είναι τόσο δυναμική, που έχει εφοδιάσει τρεις φορές με δικό της χριστουγεννιάτικο δέντρο την πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο- το 2011, το 2013 και το 2015. Οι δραστηριότητες της Tree Barn τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκαν και πουλάει επίσης διάφορα διακοσμητικά για τις μέρες των γιορτών.

Αλλά η εταιρία αυτή δεν είναι ο μόνος λόγος που πολλοί Βρετανοί σπεύδουν στο χωριό Christmas Common, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν οι μέρες των γιορτών. Στο χωριουδάκι υπάρχει ένα αξιοθέατο, η εκκλησία της Γεννήσεως, έργο του αρχιτέκτονα Γουόλτερ Κέιβ. Χτίστηκε το 1889, για να μην είναι υποχρεωμένοι οι λιγοστοί κάτοικοι του οικισμού να περπατούν τρία χιλιόμετρα για να προσευχηθούν στην εκκλησία του γειτονικού χωριού Watlington.

Ο επισκέπτης στο Christmas Common δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία για ανάβαση στον λόγο Γουάτλινγκτον, απ ΄ όπου θα θαυμάσει την εξαιρετική θέα στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν κι άλλες διαδρομές για περιπάτους, όπως οι Oxfordshire Way, Chiltern Way, και Icknield Way.

Όσοι μάλιστα αισθανθούν την ανάγκη να τσιμπήσουν κάτι μετά τον περίπατο στην εξοχή, εκεί κοντά είναι η παμπ Fox and Hounds. Μια παμπ με ιστορία 500 χρόνων, που σερβίρει κλασικά πιάτα των βρετανικών παμπ.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτάσει κάποιος στο εκπληκτικό χωριουδάκι με το άρωμα Χριστουγέννων είναι οδικώς, με αυτοκίνητο, διότι δεν εξυπηρετείται επαρκώς από τις δημόσιες συγκοινωνίες.

