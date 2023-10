Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από χθες το βράδυ η μικρή πόλη Λιούιστον, στο Μέιν των ΗΠΑ, μετά το πυρ που άνοιξε ένας 40χρονος έφεδρος του αμερικανικού στρατού και εκπαιδευτής όπλων αρχικά σε μια αίθουσα μπόουλινγκ και στη συνέχεια σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους, σύμφωνα με την κυβερνήτη του Μέιν, ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν.

Ο ένοπλος κατονομάστηκε ως Ρόμπερτ Καρντ, 40 χρονών και σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης το καλοκαίρι είχε μπει σε μονάδα ψυχικής υγείας αφού απειλούσε να ανατινάξει στρατιωτική βάση. Τελικά, έλαβε εξιτήριο.

"This city did not deserve this terrible assault on its citizens, on its peace of mind, on its sense of security," Maine Gov. Janet Mills says about the Lewiston shootings. "No city does. No state. No people." https://t.co/q9QqpmY70n pic.twitter.com/guYctXzUwN