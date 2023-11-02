Κέρκυρα: Ασθενής χειρουργήθηκε χωρίς αναισθησία και θυμάται τα πάντα- «Είδα τον θάνατό μου με τα μάτια μου»

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«Χειρουργήθηκα στη σπονδυλική στήλη χωρίς ολική αναισθησία. Είναι αυτό που λέμε ”είδα τον θάνατό μου με τα μάτια μου’‘. Δεν ήταν τόσος ο πόνος, όσο αισθανόμουν ότι θα πάθω ανακοπή. Είναι αυτό που λέμε ”είχα Άγιο”. Δεν μπορούσα ούτε να αντιδράσω, πνιγόμουν με αυτό που είχα μέσα μου γιατί δεν ήμουν κοιμισμένη, για να μην μπορώ να το αισθάνομαι». Σε αυτές τις δηλώσεις προχωρά η ασθενής μετά την απίστευτη καταγγελία που έγινε από τους συγγενείς της σύμφωνα με τους οποίους υποβλήθηκε σε σοβαρό χειρουργείο χωρίς ολική αναισθησία, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια χειρουργείου κήλης στη σπονδυλική στήλη. Η γυναίκα μίλησε στο Mega και περιέγραψε όσα έζησε στο χειρουργείο του νοσοκομείου Κέρκυρας.

«Όταν μπήκα μέσα, μου έκαναν κάτι σαν αναισθησία, αλλά όχι από το μηχάνημα. Ενδοφλέβια. Σε εκείνο το σημείο δεν κατάλαβα τίποτα, γιατί ήταν το προστάδιο, για να μπορέσουν να μου κάνουν τη διασωλήνωση» εξηγεί.

Ύστερα από λίγη ώρα, ωστόσο, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της και κατάλαβε με τρόμο πως έχει ξυπνήσει την ώρα του χειρουργείου.

«Τελικά εγώ έκανα το χειρουργείο με μυοχαλαρωτική. Ούτε καν με τοπική αναισθησία. Όλο το χειρουργείο το άκουσα και το αισθάνθηκα. Μετά ήμουν εντελώς ξύπνια, άκουσα το ράψιμό μου, άκουσα τη ρίζα μου να την ψάχνουνε. Άκουσα τα πάντα» περιγράφει η ασθενής.

«Τρεις φορές που εγώ προσπάθησα με τα χέρια μου, με τα δάχτυλά μου. Όλο μου το κορμί από τη μέση και κάτω ήταν σαν να με πέρναγαν με ηλεκτρικό ρεύμα και προφανώς αντιδρούσε και το σώμα μου από μόνο του δηλαδή, έκανε συσπάσεις. Χώρια που δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήμουν μπρούμυτα, οι διασωληνώσεις στο στόμα μπουκωμένο και τα μάτια μου κλεισμένα με τσιρότα» συμπληρώνει.

Οι γιατροί όμως αρχικά δεν κατάλαβαν πώς η αναισθησία δεν έχει πιάσει, αλλά νόμισαν πως η ασθενής παθαίνει επιληπτική κρίση.

«Το εκλάμβαναν ότι πάθαινα επιληπτική κρίση και άκουγα τον γιατρό μου ο οποίος συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του, να με χειρουργεί. Κάποια στιγμή ένιωθε ότι τρανταζόμουν, του λέει του αναισθησιολόγου ”ρε φίλε μου ξυπνάει, τι κάνω;’ Δεν καταλαβαίνω γιατί ξυπνάει, θα της δώσω άλλο λίγο”», τα λόγια της γυναίκας με τα οποία περιγράφει την εφιαλτική εμπειρία της.

Πηγές του νοσοκομείου επιβεβαιώνουν το περιστατικό και κάνουν λόγο για δυσλειτουργία του μηχανήματος.

«Ήρθαν οι γιατροί, μας ζήτησαν χίλιες φορές συγγνώμη, παραδεχτήκαν το λάθος τους, παραδεχτήκαν τα πάντα όλα», ανέφερε η αδερφή της γυναίκας.

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