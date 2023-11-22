«Λύγισε» ο Ρότζερ Φέντερερ στη διάρκεια συναυλίας του Αντρέα Μποτσέλι – Έβαλε τα κλάματα (Video)

Ο Φέντερερ ζει στο έπακρο τη συνταξιοδότησή του από τότε που αποχαιρέτησε το επαγγελματικό τένις σε μια συγκινητική τελετή στο Laver Cup πέρυσι στο Λονδίνο. Έχει μείνει κοντά στο άθλημα με αποχαιρετιστήριες εμφανίσεις στο Wimbledon, στο Halle, στην έκδοση του Laver Cup στο Βανκούβερ και πιο πρόσφατα στο Rolex Shanghai Masters.

Αυτή την εβδομάδα, ο 20 φορές πρωταθλητής Grand Slam επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελβετία όπου συμμετείχε σε μια συναυλία του Μποτσέλι -του τυφλού βιρτουόζου της όπερας που θεωρείται ο πιο επιτυχημένος κλασικός καλλιτέχνης όλων των εποχών- στο Hallenstadion της Ζυρίχης.

Roger Federer invited on stage during Andrea Bocelli's concert in Zurich



The tennis Maestro has shed his little (big) tear 🥺https://t.co/DqcmZLToSe — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 21, 2023

Ο Φέντερερ αιφνιδιάστηκε στο τέλος της βραδιάς, όταν ο θρυλικός τενόρος τον κάλεσε στη σκηνή.

Το τραγούδι ήταν τόσο συγκινητικό που ο Φέντερερ έβαλε τα κλάματα και μπορούσε κανείς να τον δει να σκουπίζει τα δάκρυά του. Οι δυο τους μοιράστηκαν μια αγκαλιά και, αφού ο Μποτσέλι υποκλίθηκε στο κοινό, ο Φέντερερ συνόδευσε τον Ιταλό εκτός σκηνής.

«Ο Μαέστρος του τραγουδιού και ο Μαέστρος του τένις. Ανατριχίλα…» έγραψε ένας θαυμαστής στο X, την πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

«Ο Θρύλος αναγνωρίζει τον Θρύλο», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.

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