Η λέξη της χρονιάς σύμφωνα με την Οξφόρδη είναι το Rizz – Πώς ο Tom Holland επηρέασε το αποτέλεσμα (video)

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Σίγουρα θα έχετε βρεθεί σε μια συνομιλία με νεότερα άτομα και έχετε κάποιες άγνωστες λέξεις – και στο τέλος δεν βγάζετε κανένα νόημα! Σε παλαιότερο άρθρο είχαμε παραθέσει ένα λεξικό με όρους για να μπορείτε να …συνεννοείστε με τους νεότερους! Ποιος όμως είναι ο slung όρος που πήρε το βραβείο ως η λέξη της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το δεύτερο πιο αρχαίο έντυπο του Πανεπιστημίου – βεβαίως βεβαίως.

Η λέξη είναι το Rizz. Το Rizz είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η Gen-Z (ίσως και η Gen-A) για να εκφράσει έννοιες όπως «στιλ, γοητεία, ότι κάτι είναι ελκυστικό». Επιπλέον χρησιμοποιείται και σαν έκφραση για κάποιον που έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει έναν ρομαντικό ή σεξουαλικό παρτενέρ». Η λέξη είχε σκληρό ανταγωνισμό καθώς επικράτησε των situationship, prompt, de-influencing και, ναι, των Swifties (οι θαυμαστές της Taylor Swift).

Το «Rizz», είναι μια άλλη λέξη για το «χάρισμα», που προέκυψε από την κουλτούρα του διαδικτύου και των gamers, σύμφωνα με την Οξφόρδη. Έγινε δημοφιλής το 2022 από τον streamer του YouTube, Kai Cenat, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με «rizz tips» στο διαδίκτυο. Έγινε viral τον Ιούνιο, αφού ο ηθοποιός Tom Holland, σε συνέντευξή του στο Buzzfeed, είπε: «Δεν έχω καθόλου rizz. Έχω περιορισμένο rizz».

Congrats to "Rizz" which Tom Holland doesn't have a lot ofpic.twitter.com/b2colDfafA https://t.co/ZCdjvDAh2a — BuzzFeed Celeb (@BuzzFeedCeleb) December 4, 2023

Η χρήση αυτής της λέξης από τον ηθοποιό δημιούργησε μια αλυσιδωτή αντίδραση στα social και αύξησε τη χρήση του όρου 15 φορές πάνω από την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Οξφόρδης. Ο Casper Grathwohl, πρόεδρος της Oxford Languages, του τμήματος λεξικών, είπε ότι η φετινή επιλογή αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυξήσει εκθετικά τον ρυθμό της αλλαγής της γλώσσας. Μάλιστα, το έθεσε ως «the word simply has … rizz» («Η λέξη απλά έχει… χάρισμα» θα το μεταφράζαμε).

Έπειτα είπε: «Ένας από τους λόγους που η λέξη έγινε δημοφιλής και στην καθημερινότητά μας εκτός από τα social media είναι πολύ απλά επειδή είναι… απολαυστική να την προφέρεις. Όταν βγαίνει από το στόμα μας, προκαλεί μια μικρή δόση χαράς», είπε αστειευόμενος.

Let me get this straight, Oxford Dictionary which is THE STANDARD of English language dictionaries just said Rizz is the word of 2023. Vindication is sweet. 💅 #TAEMIN #태민 #RIZZ https://t.co/3IYEsWYv0S pic.twitter.com/EYi2wbheyd — 연보라Taemin (@YeonboraTaemin) December 4, 2023

Η Λέξη της Χρονιάς της Οξφόρδης βασίζεται σε στοιχεία χρήσης που προέρχονται από το σώμα περισσότερων από 22 δισεκατομμυρίων λέξεων το οποίο ενημερώνεται διαρκώς και που συγκεντρώνονται από πηγές ειδήσεων σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο. Σύμφωνα με την Οξφόρδη, η έρευνα αυτή που γίνεται κάθε χρόνο με σκοπό «να αντικατοπτρίσει το ήθος, τη διάθεση ή τις ανησυχίες» του προηγούμενου έτους, ενώ εξετάζεται και ως όρος διαρκούς πολιτιστικής σημασίας.

Συνήθως, οι λεξικογράφοι της Οξφόρδης συγκεντρώνουν μια σύντομη λίστα λέξεων ή εκφράσεων που σημείωσαν στατιστικά σημαντική αύξηση και στη συνέχεια επιλέγουν έναν νικητή. Όμως τα τελευταία χρόνια, η Οξφόρδη έχει μετατρέψει τη διαδικασία επιλογής σε λεξικογραφική εκδοχή ενός ριάλιτι.

Για να καταλάβετε, πέρσι η Οξφόρδη όρισε τις τρεις λέξεις «φιναλίστ» – με νικήτρια το «Goblin mode». Φέτος το κοινό κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία μειώνοντας τη λίστα στις μισές λέξεις. Ψήφισαν 30.000 άνθρωποι και μετά η ομάδα της Οξφόρδης έκανε την τελική επιλογή.

Tέλος, παρατηρείται η είσοδος στην καθομιλουμένη νέων ορισμών που σχετίζονται με την τεχνολογία. Για παράδειγμα, η αύξηση των λέξεων όπως «prompt» (μια οδηγία που δίνεται σε πρόγραμμα A.I.), είπε ο Grathwohl, αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο το εξειδικευμένο λεξιλόγιο μπορεί να εισέλθει στο καθημερινό λεξιλόγιο, ωθούμενο σε αυτή την περίπτωση από τον τεράστιο όγκο συνομιλιών σχετικά με τη γενετική A.I. μετά την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022.

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