Eurovision 2004: Οι εκπρόσωποι του Ισραήλ το 2009 ξανατραγουδούν για την ειρήνη

Πίσω στο 2009 είχε προκαλέσει αίσθηση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision η συμμετοχή του Ισραήλ. Τη χώρα εκπροσώπησε ένα γυναικείο ντουέτο.

Η Μίρα Αουάντ (Mira Awad) και η Αχινοάμ Νινι (Ahinoam Nini) ερμήνευσαν το «There must be another way»- πιο πολιτικό τραγούδι «πεθαίνεις».

Στην σκηνή, δηλαδή, του κλειστού γηπέδου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων της Μόσχας τραγούδησαν για το Ισραήλ μια χριστιανή αραβοισραηλινή της Παλαιστίνης και μια εβραία του Ισραήλ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια διαμαρτυρίας, με σαφές πολιτικό μήνυμα, που

έχουν ακουστεί ως τώρα στον ευρωπαϊκό τραγουδιστικό θεσμό.

Ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ είχε στείλει εκπρόσωπο αραβικής καταγωγής και η πρώτη φορά που το Ισραήλ είχε στείλει τραγούδι που ενσωμάτωνε την αραβική γλώσσα, όπως θυμούνται πολύ καλά στον Ogae Greece.

Και τότε το Ισραήλ είχε σε ανάπτυξη, στη Λωρίζα της Γάζας την επιχείρηση «Cast lead», προκαλώντας κύμα οργής στο Ισραήλ, ενώ οι δύο καλλιτέχνιδες δέχθηκαν «πυρά» από συναδέλφους του οι

οποίοι τις χρέωναν συμμετοχή στην ισραηλινή προπαγάνδα.

Προσφάτως η συμμετοχή του Ισραήλ στον γιουροβιζιονικό τραγουδιστικό διαγωνισμό προκάλεσε αντιδράσεις

Μάλιστα Ισλανδοί καλλιτέχνες προτρέπουν σε μποικοτάζ της φετεινής διοργάνωσης

Και τότε και τώρα η EBU ακράδαντα πιστεύει πως ο διαγωνισμός της Eurovision ήταν και παραμένει «μη πολιτικό γεγονός».

Οι Νινι και Αουάντ «ξαναχτυπούν», αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο.

Ενώνουν τις φωνές τους και συμπράττουν με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου σε συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για το Ισραηλινό Φόρουμ που εκπροσωπεί τις οικογένειες των απαχθέντων στη Γάζα αλλά και για δύο ειρηνευτικές οργανώσεις γυναικών – μια από το Ισραήλ και μια από την Παλαιστίνη.

Οι δύο ερμηνεύτριες με αφορμή τον επερχόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας, εξέφρασαν την αντίθεση τους για τον νέο ισοπεδωτικό πόλεμο με χαρακτηριστικά γενοκτονίας και σε κοινή συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «El pais»

θεωρούν ότι η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και οι μαζικές ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα καθιστούν επίκαιρο το τραγούδι του 2009.

«Yποστηρίζω τη λύση των δύο κρατών»

«Υποστηρίζω τη λύση των δύο κρατών και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και δεν έχω αλλάξει καθόλου τις απόψεις μου. Μάλιστα η σημασία ενός ακούραστου, συνεχή αγώνα για την ειρήνη έγινε, μετά τα συμβάντα, ακόμα πιο δυνατή μέσα μου», δηλώσε στην «El pais» η Νινι, φορώντας των δίσκο των απαχθέντων από τη Χαμάς, ισραηλινών στο λαιμό της.

Η Αουάντ εξακολουθεί να πιστεύει στο μήνυμα ειρήνης του «There must be another way», σημείωσε ότι ύστερα από τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς στις 7 του περασμένου Οκτωβρίου, συμμετέχει σε κοινές αγρυπνίες εβραίων, χιρστινάνω και μουσουλμάνων στο Λονδίνο, για την ειρήνη στη Μέση

Ανατολή, όμως δεν θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision στο εξής.

«Η 7η Οκτωβρίου μας άλλαξε όλους. Κάθε φορά που νομίζουμε ότι έχουμε δει τα χειρότερα της ανθρωπότητας, κάτι νέο προκύπτει, ακόμα χειρότερο.

Ως Παλαιστίνια, ένιωσα αηδία, σοκ και θυμό που αυτοί οι τρελοί της Χαμάς έκαναν αυτές τις βάναυσες πράξεις υποτίθεται στο όνομα του παλαιστινιακού λαού. Τώρα βλέπουμε τι αποτελέσματα είχε η πράξη αυτή στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα.

Δεν ντρέπομαι που είμαι Παλαιστίνια, ντρέπομαι όμως που η Χαμάς είναι μέρος αυτού που εγώ θέλω να αποκαλώ Παλαιστίνη».

Η Νινι υποστηρίζει τον τερματισμό της βίας και θεωρεί πως αυτό καθίσταται δυνατό μόνο μέσω μιας διπλωματικής λύσης που μπορεί να έρθει μόνο με διεθνή παρέμβαση.

Η Αουάντ θεωρεί ότι θα είναι δύσκολο να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.

«Έχουμε κάνει χιλιάδες βήματα πίσω. Είναι σαν να αρχίζεις να κτίζεις ένα κτήριο και να βομβαρδίζεται. Πώς να ξεκινήσεις από την αρχή κάτω από ερείπια; Όταν οι άνθρωποι είναι κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους, δεν μπορείς να τους πείσεις να σκεφτούν την ειρήνη και τους ανθρώπους από την

άλλη πλευρά».

