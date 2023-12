Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις – βόμβα για τους εμπλεκόμενους στο πολύκροτο σκάνδαλο (videos)

Ομοσπονδιακή δικαστής στη Νέα Υόρκη έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των φερόμενων ως θυμάτων και φίλων του Τζέφρι Έπστάιν, για το πολύκροτο σκάνδαλο κακοποίησης ενηλίκων και ανηλίκων γυναικών.

Η δικαστής Λορέτα Α. Πρέσκα αποφάσισε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, κάποια από τα οποία είναι ήδη γνωστά, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο που συντάραξε ακόμα και το Μπάκιγχαμ.

Το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίγεται όταν η Αμερικανίδα Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ενώ ήταν ανήλικη, με την βοήθεια μάλιστα της πρώην φίλης του Έπσταϊν, Τζισλέιν Μάξγουελ. Κατά του Έπσταϊν είχε ασκηθεί δίωξη το 2019 για τη δημιουργία κυκλώματος εκμετάλλευσης γυναικών, με δεκάδες θύματα, πολλά από τα οποία ανήλικα. Τα πρώτα ντοκουμέντα της υπόθεσης είχαν δημοσιευθεί τον Αύγουστο του 2019, λίγες μέρες πριν απαγχονιστεί στην φυλακή ο Επσταϊν, όπου βρισκόταν εν αναμονή της δίκη του με την κατηγορία του sex trafficking ενηλίκων και ανηλίκων.

Η αποκάλυψη των ονομάτων, σε λίγες μέρες, προκαλεί νέες ανησυχίες στο Μπάκιγχαμ, δεδομένου ότι η Τζιούφρι είχε κατηγορήσει και τον πρίγκιπα Άντριου, τον γιο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η δικαστής Λορέα Α.Πρέσκα, συγκεκριμένα έδωσε εντολή τη Δευτέρα να δοθούν στη δημοσιότητα έγγραφα της υπόθεσης, στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα 177 ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα που είχε στήσει ο παιδόφιλος Έπσταϊν. Μεταξύ των φίλων του ήταν ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι χάιδεψε στο στήθος την ανήλικη Τζιούφρι, την οποία γνώρισε στην έπαυλη του επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη. Η δικαστής Λορέτα Πρέσκα δήλωσε ότι τα ονόματα των εμπλεκόμενων στο πολύκροτο σκάνδαλο πρέπει να αποκαλυφθούν, καθώς ορισμένα από αυτά έχουν έρθει ήδη στο φως της δημοσιότητας.

