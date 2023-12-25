Σημαντική ανακάλυψη στην Κίνα: Έμβρυο δεινοσαύρου βρέθηκε διατηρημένο σε απολιθωμένο αυγό

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Μπροστά σε μια σημαντική ανακάλυψη βρέθηκαν επιστήμονες στην Κίνα, καθώς εντόπισαν ένα απίστευτα σπάνιο, πλήρως ανεπτυγμένο έμβρυο δεινοσαύρου μέσα σε ένα απολιθωμένο αυγό.

Να σημειωθεί ότι το αυγό βρισκόταν, για πάνω από μία δεκαετία, στην αποθήκη ενός μουσείου.

Το έμβρυο αποκαλύπτει μια απίστευτη σχέση μεταξύ δεινοσαύρων και σύγχρονων πτηνών, ενώ η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 66 και 72 εκατομμυρίων ετών. Ανήκει στην οικογένεια των Οβιραπτορόσαυρων, μία ομάδας φτερωτών θηρόποδων, χωρίς δόντια. Το έμβρυο, το οποίο δεν έχει εκκολαφθεί εκτιμάται ότι έχει μήκος περίπου 27 εκατοστά.

Πρόκειται για το πρώτο έμβρυο δεινοσαύρου που ανακαλύπτεται και εμφανίζει στάση χαρακτηριστική των εμβρύων των σημερινών πτηνών. Τα πουλιά, λίγο πριν εκκολαφθούν και όσο βρίσκονται μέσα στο αυγό, επιδίδονται σε μια σειρά κινήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν το λύγισμα του σώματος και το κατέβασμα του κεφαλιού κάτω από το φτερό. Έως σήμερα, όμως, η προέλευση της εν λόγω συμπεριφοράς και τα εξελικτικά στάδια που οδήγησαν σε αυτήν, παρέμεναν άγνωστα.

Στη σχετική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο iScience, οι επιστήμονες εξηγούν ότι, η στάση του εμβρύου ήταν, με το κεφάλι «στην κοιλιακή χώρα, με τα πόδια ανοιχτά σε κάθε πλευρά και την πλάτη κουλουριασμένη κατά μήκος του αμβλέος πόλου του αυγού».

Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτή η στάση, «δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ πριν σε μη ιπτάμενο δεινόσαυρο αλλά θυμίζει ένα σύγχρονο έμβρυο πουλιού στο τελευταίο στάδιο», ενώ θεωρείται ότι, ο ρόλος της ρόλο στη διαδικασία εκκόλαψης των πτηνών είναι ζωτικής σημασίας καθώς, τα έμβρυα που αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν αυτή τη θέση, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν.

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