ΟΗΕ: «Οι 100 μέρες πολέμου στη Γάζα είναι μια κηλίδα για την ανθρωπότητα»

Ως μια κηλίδα για την ανθρωπότητα χαρακτήρισε τις 100 ημέρες πολέμου στη Γάζα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Ο αριθμός των θανάτων σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, η καταστροφή και ο πόνος των 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι μια κηλίδα για την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Φιλίπ Λαζαρινί σε ανακοίνωση που εξέδωσε ενώ βρισκόταν σε παλαιστινιακό έδαφος.

Και πρόσθεσε: «Έχουν περάσει εκατό ημέρες από τότε που ξεκίνησε αυτός ο καταστροφικός πόλεμος, σκοτώνοντας και εκτοπίζοντας ανθρώπους στη Γάζα, μετά από τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς και άλλων οργανώσεων εναντίον του λαού στο Ισραήλ. Ήταν εκατό μέρες κακουχίας και αγωνίας για τους ομήρους και τις οικογένειές τους».

“I want to leave this life” “Death is better than everything that has happened to us” – A child in Gaza. pic.twitter.com/AwzaCrqKxO

Ο ίδιος προειδοποίησε πως αυτό που περνά ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας «είναι αφόρητο, με μια μάχη ενάντια στον χρόνο ενάντια στην πείνα» ενώ αναφερόμενος στα παιδιά είπε: «Η κατάσταση των παιδιών είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική. Θα χρειαστούν χρόνια για να θεραπευτεί μια ολόκληρη γενιά τραυματισμένων παιδιών».

Ο Λαζαρινί ζήτησε επίσης να μείνουν μακριά από εμπόλεμες συγκρούσεις, κτίρια όπως νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις της UNRWA. Αυτές οι υποδομές δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται από κανένα μέρος για στρατιωτικούς σκοπούς, ανέφερε.

From Palestine Red Crescent Society (PRCS):

We mourn the martyrdom of four of our ambulance team members due to the occupation's targeting of the PRCS ambulance 🚑while transporting wounded individuals in Deir al-Balah, central #Gaza.

🙏May your souls rest in peace, the heroes… pic.twitter.com/nuiQN1BvcA