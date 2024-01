Βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά από το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος που συνετρίβη (video)

Ανασύρθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά του μεταγωγικού αεροσκάφους της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβη χθες, Τετάρτη, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, το οποίο επίσης σύμφωνα με την ίδια, μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που επρόκειτο να ανταλλαχθούν.

.@TSoufiBurridge reports on a deadly Russian plane crash carrying 65 Ukrainian prisoners of war on the way to a prisoner exchange, Russian officials said. Ukrainian President Zelenskyy says Russia is "playing with the lives of Ukrainian prisoners." https://t.co/WTIxcGrEMQ pic.twitter.com/h7zHecGZL4