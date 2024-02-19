Συνάντηση με τον Χρυσοχοΐδη ζητούν οι δικαστικοί μετά την ανάληψη ευθύνης για τον φάκελο – βόμβα στην πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης

Άμεση συνάντηση με τον υπουργό προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζητά με επιστολή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την ανάληψη ευθύνης για τον παγιδευμένο με εκρηκτικά φάκελο στην πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης«Ένοπλη Απάντηση» απευθύνει νέες απειλές στην δικαστή, αναφέροντας ότι την επόμενη φορά «η τύχη δε θα είναι πάντα με το μέρος της» και ότι «όσο εύκολα έφτασε ο φάκελος – βόμβα στο γραφείο της, τόσο εύκολα μπορούν οι σφαίρες μας να βρουν το στόχο τους».

Οι δικαστές με την επιστολή τους αναφέρουν πως έχουν «επανειλημμένως, αιτηθεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα φύλαξης των Δικαστηρίων της χώρας και των Δικαστικών Λειτουργών, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές περιβάλλον άσκησης του Δικαστικού Λειτουργήματος», πολλώ μάλλον όταν «οι εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Λειτουργών είναι συνεχείς».

Γι’ αυτό και ζητούν τη συνάντηση «….ώστε να υποβάλουμε το αίτημά μας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και φύλαξης των Δικαστικών Μεγάρων και των Δικαστικών Λειτουργών».

Αναλυτικά η επιστολή

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει, επανειλημμένως, αιτηθεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα φύλαξης των Δικαστηρίων της χώρας και των Δικαστικών Λειτουργών, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές περιβάλλον άσκησης του Δικαστικού Λειτουργήματος.

Οι εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Λειτουργών είναι συνεχείς, με αποκορύφωμα αυτών, την αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού σε συνάδελφό μας Πρόεδρο Εφετών στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Ενόψει των παραπάνω, αιτούμεθα τον καθορισμό ημερομηνίας άμεσης συνάντησης , ώστε να υποβάλουμε το αίτημά μας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και φύλαξης των Δικαστικών Μεγάρων και των Δικαστικών Λειτουργών».

