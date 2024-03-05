Κομματική πειθαρχία στο ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά ΑΕΙ – Άγριο επεισόδιο στην ΚΟ με Ανδρουλάκη, Κωνσταντινόπουλο και Γιαννακοπούλου, «δεν θα επιτρέψω ρήγμα στην ψηφοφορία»

Την απόφαση για καταψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, επιβεβαίωσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μετά από τρίωρη και πλέον συνεδρίαση η οποία ολοκληρώθηκε με τη σαφή προειδοποίηση του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην ψηφοφορία», είπε μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και τη Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην ψηφοφορία», φέρεται να είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κλείσιμο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας το topontiki.gr που έγραφε το πρωί ότι σε περίπτωση που υπάρξουν βουλευτές οι οποίοι δε στηρίξουν την γραμμή του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή της καταψήφισης, τότε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δε θα διστάσει ακόμα και για διαγραφή.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «διαχρονική προγραμματική θέση του κόμματός μας είναι η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16». Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να συνταχθεί κείμενο δέσμευσης απ’ όλους, για αλλαγή του επίμαχου άρθρου κατά τη αναθεώρηση του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Η συζήτηση ήταν ζωηρή και σε ορισμένες στιγμές έντονη, με τους βουλευτές Νάντια Γιαννακοπούλου και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να ασκούν αιχμηρή κριτική, τόσο για το πώς διαμορφώθηκε η αρνητική θέση του κόμματος, όσο και για το γεγονός ότι δεν γίνεται κατανοητή η θέση του. Τέθηκε επίσης θέμα θεσμικής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, με τη συζήτηση να μπορούσε να γίνει νωρίτερα, αλλά δεν θα άλλαζε η θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ μετά πήρε τον λόγο ο υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης.

Μετά τις θέσεις που ανέπτυξε ο κ. Παραστατίδης, τον λόγο πήραν οι βουλευτές. Εκεί, υπήρξε μία μικρής κλίμακας ένταση ανάμεσα στον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Κωνσταντινόπουλος επικαλέστηκε τις θέσεις που είχε εκφράσει ο Γιώργος Παπανδρέου το 2006 σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβάζοντας μία ομιλία του.

Το λόγο μετά πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του ζήτησε να αντιπροτείνει κάτι σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ότι ο πρώην πρωθυπουργός ουδέποτε μίλησε για μη κρατικά πανεπιστήμια χωρίς αναθεώρηση του «άρθρου 16».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε παρουσιάσει ένα απόσπασμα των δηλώσεων του πρώην Πρωθυπουργό, με τον βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή να διαβάζει το υπόλοιπο κομμάτι της ομιλίας για να «υπάρξει πλήρης εικόνα».

Μετά την διακοπή του Παναγιώτη Δουδωνή, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για κοπτοραπτική σχετικά με τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού. Στην ουσία ο κ. Κωνσταντινόπουλος διάβασε απόσπασμα της ομιλίας του κ. Παπανδρέου, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνή τη διάβασε ολόκληρη.

Μέσα στην αίθουσα ακούστηκε – άγνωστο από ποιον, πιθανότατα από τον Νίκο Ανδρουλάκη – ότι «ο κ. Παπανδρέου είναι πρώην πρωθυπουργός και πρέπει να έχει σεβασμό από τους βουλευτές του Κινήματος».

Από την πλευρά της η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι το «σκανδιναβικό μοντέλο» για τα πανεπιστήμια που προβάλλει η ηγεσία δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του κόμματος. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε πολύ καθυστερημένα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. «Αυτό από μόνο του είναι ένα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, δεν είμαστε υπάλληλοι», τόνισε και σημείωσε ότι δεν αλλάζει στάση.

«Κλείνουμε τα μάτια ότι υπάρχουν ήδη δεκάδες κολλέγια – πολλά από τα οποία της κακιάς ώρας- που λόγω ευρωπαϊκού πλαισίου βγάζουν αποφοίτους με εγκεκριμένα πτυχία και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα», πρόσθεσε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Η θέση είναι λάθος, θα μας κάνει ζημιά και δεν μας δίνει καμία δυνατότητα να διεκδικήσουμε, ούτε κεντρώες δυνάμεις, ούτε κεντροαριστερές» ανέφερε και υποστήριξε ότι με την καταψήφιση «ταυτιζόμαστε με όσους μάχονται υπέρ του μόνου μονοπωλίου που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Εξηγώντας τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πώς επιδίωξη είναι:

– ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο

– ισχυρά μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια,

– και ισχυρή ρύθμιση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στον Κ. Μητσοτάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως τον βοηθά η ανυπαρξία αντιπρότασης. «Δεν μπορεί κάποιοι εδώ και δύο χρόνια να αγοράζουν και να επενδύουν, και να έρχεται ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στις επενδύσεις τους. Αυτό δεν είναι διευθέτηση» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Εμείς όμως, έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο για το ορθό πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όσο και για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου», συμπλήρωσε και τόνισε:

«Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε ένα fund και ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να ιδρύσουν ένα παράρτημα, επί της ουσίας κερδοσκοπικό στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση και ο κ. Μητσοτάκης μας καθιστά εκ νέου εξαίρεση, καθώς θα επιτρέπεται η ίδρυση κερδοσκοπικών ξένων παραρτημάτων, αλλά όχι ελληνικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».

Διαβάστε επίσης:

Πρωτοφανής και ακραία ενέργεια της Ιεραρχίας για το γάμο των ομόφυλων: Απέκλεισε την Πολιτεία από τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας

Γάμος ομοφύλων: Αφορισμούς ζητάει από την Εκκλησία ο Βελόπουλος – «Αλλιώς, δεν μπορείς να απαγορεύσεις την είσοδο στους ναούς»

Ακρίβεια: «Στα κλεφτά» πήγε στο σούπερ μάρκετ ο Μητσοτάκης με τον «υπουργό αισχροκέρδειας», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ