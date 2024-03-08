ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 06:08
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2024 17:26

«Όχι» λένε οι Γερμανοί πολίτες στην αποστολή πυραύλων Taurus στην Ουκρανία

Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται κατά της παράδοσης των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς «Taurus» στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση στην οποία καταγράφεται μεταξύ άλλων και έντονος φόβος για τον κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία. Χαμηλή «βαθμολογία» λαμβάνει από τους ερωτηθέντες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και η υποψήφια για επανεκλογή στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το «DeutschlandTrend» του Ινστιτούτου Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 61% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί να παραδοθούν πύραυλοι «Taurus» στην Ουκρανία (+9 από την προηγούμενη μέτρηση τον Αύγουστο), υποστηρίζοντας έτσι τη θέση που έχει επανειλημμένα εκφράσει ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει μόλις το 29% (-7). Ταυτόχρονα, και ενώ το θέμα των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εξακολουθεί να διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό, το 53% των ψηφοφόρων των Πρασίνων συναινεί να παραδοθούν, όπως και το 50% των ψηφοφόρων των Φιλελευθέρων (FDP). Αντιθέτως, οι υποστηρικτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), παρότι η ηγεσία ζητά την αποστολή των πυραύλων, σε ποσοστό 52% διατυπώνουν αντίθετη άποψη. Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του Όλαφ Σολτς το 58% συμφωνεί μαζί του κατά της αποστολής, ενώ στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και στη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) απορρίπτει την αποστολή το 84% και το 85% αντίστοιχα.

Έντονη καταγράφεται και η ανησυχία των πολιτών λόγω του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, με το 70% να δηλώνει «πολύ μεγάλη» και «μεγάλη» ανησυχία για το ενδεχόμενο η Γερμανία να καθίσταται όλο και συχνότερα στόχος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Το 67% εκφράζει ανησυχία ότι η Γερμανία δεν είναι καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τη ρωσική κατασκοπία, ενώ το 64% ανησυχεί ότι η Ρωσία θα βάλει στο στόχαστρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το 62% ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί ευθέως στον πόλεμο.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει αυξηθεί και η υποστήριξη των πολιτών στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 74%, ενώ λανθασμένη θεωρεί αυτή την πολιτική μόνο το 20%. Τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 69% και 19%. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των δαπανών, το 43% θεωρεί ότι πρέπει να εξοικονομηθούν κονδύλια από άλλους τομείς, το 34% ότι πρέπει να αρθεί το «φρένο χρέους» και το 9% ότι πρέπει να αυξηθούν οι φόροι και οι εισφορές.

Στη δημοσκόπηση περιλαμβάνεται ακόμη ερώτημα σχετικά με το ποιες χώρες θεωρούνται αξιόπιστοι σύμμαχοι της Γερμανίας. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 78%, ακολουθούν οι ΗΠΑ με 45%, η Ουκρανία με 37% και το Ισραήλ με 24%. Η Ρωσία συγκεντρώνει ποσοστό 8%.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, με μόλις 1% να δηλώνει «πολύ ευχαριστημένο», 18% «ευχαριστημένο», 39% «λιγότερο ευχαριστημένο» και 41% «καθόλου ευχαριστημένο». Μεταξύ των πολιτικών, στην πρώτη θέση δημοτικότητας παραμένει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους με 55% θετικές γνώμες, ο οποίος είναι και ο μόνος που συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από ό,τι δυσαρέσκειας. Ακολουθεί η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ με 35% θετικές γνώμες και 60% αρνητικές, ενώ ο Όλαφ Σολτς βρίσκεται στην 6η θέση, με 21% θετικές και 76% αρνητικές γνώμες.

Σε ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση του έργου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 53% δηλώνει «λιγότερο» ή «καθόλου» ευχαριστημένο, το 30% ευχαριστημένο και το 6% πολύ ευχαριστημένο. Τη μεγαλύτερη υποστήριξη λαμβάνει η κυρία φον ντερ Λάιεν από τους ψηφοφόρους των CDU και CSU, 61% και ακολουθούν οι Πράσινοι με 58%.

Ως προς την πρόθεση ψήφου, CDU/CSU διατηρούν το προβάδισμα με 29% (-1), ακολουθούν η AfD με 19% χωρίς μεταβολή, το SPD με 16% επίσης χωρίς μεταβολή, όπως και οι Πράσινοι με 14%, το BSW με 6% (+1) το FDP με 5% (+1) και η Αριστερά με 3% χωρίς μεταβολή των ποσοστών της.

