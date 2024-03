Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε 12όροφο συγκρότημα κατοικιών στη Ράφα – Φόβοι για εισβολή

Το Ισραήλ έπληξε ένας από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, εντείνοντας έτσι την πίεση στην τελευταία περιοχή του θύλακα στην οποία δεν έχει εισβάλει ακόμα και όπου πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο.

Το 12όροφο κτίριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σύνορα με την Αίγυπτο, υπέστη ζημιές από την επιδρομή. Δεκάδες οικογένειες έμειναν άστεγες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Ένας από τους 300 ενοίκους του κτιρίου είπε στο Reuters πως το Ισραήλ τούς έδωσε περιθώριο 30 λεπτών να το εγκαταλείψουν μέσα στη νύχτα.

«Ο κόσμος τρόμαξε, έτρεχε πανικόβλητος στις σκάλες, ορισμένοι έπεσαν, επικρατούσε χάος. Άνθρωποι άφησαν τα υπάρχοντά τους και τα χρήματά τους», δήλωσε ο Μοχάμαντ Αλ- Ναμπρίς, προσθέτοντας πως μεταξύ αυτών που παραπάτησαν στα σκαλιά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης ήταν η έγκυος σύζυγος ενός φίλου του.

Ένας αξιωματούχος της Φατάχ, από τη Ράφα, εξέφρασε φόβους πως το ότι το Ισραήλ έπληξε το πολυώροφο κτίριο στη Ράφα αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης ισραηλινής εισβολής.

A Palestinian woman after Israel bombed tower in RAFAH Gaza ⚡🇵🇸 ' Israel abandoned us in 1948 ,1967 and today they want to evacuate us from our homes and lands. " pic.twitter.com/uLulfKtdRu

Πέντε μήνες μετά την αμείωτη αεροπορική και χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως 30.960 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, 72.524 έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις βύθισαν τον παλαιστινιακό θύλακα, που ήδη είχε κλονιστεί από έναν ισραηλινό αποκλεισμό 17 ετών, σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε συντρίμμια και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της των 2,3 εκατομμυρίων έχει εκτοπιστεί, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για την εμφάνιση ασθενειών και λιμού.

Τρία παλαιστίνια παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση και υποσιτισμό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα Άσραφ αλ Κίντρα. Ο Κίντρα είπε με τις απώλειες αυτές ανέρχεται σε 23 ο αριθμός των Παλαιστινίων που πέθαναν από παρόμοια αίτια εδώ και σχεδόν 10 ημέρες.

«Αυτός ο κτηνώδης πόλεμος έχει διαλύσει κάθε έννοια της κοινής ανθρωπιάς», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Hunger is not a result of conflict.



As a weapon of war, "Israel," a brutal occupier, uses this cruel tactic to carry out its murderous campaign of ethnic cleansing in Gaza against the Palestinian people.



The bulk of humanitarian relief trucks are stopped at the Rafah border,… pic.twitter.com/wLhuPgJAnw