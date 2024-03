Κέιτ Μίντλετον: Η σωσίας της «σπάει» τη σιωπή της – Ποια από τις δυο ήταν στο βίντεο από τη βόλτα στη φάρμα (Video)

Ολοένα και μεγαλύτερο γίνεται το… μυστήριο γύρω από την υγεία της Κέιτ Μίντλετον, με πολλούς να αμφισβητούν ότι στο βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει ότι επισκέπτεται μία φάρμα για ψώνια μαζί με τον σύζυγό της, Ουίλιαμ, είναι πράγματι η ίδια.

Συγκεκριμένα, αυτό που που υποστηρίζουν οι… συνωμοσιολόγοι είναι ότι στα εν λόγω πλάνα δεν βλέπουμε την Κέιτ αλλά τη… σωσία της!

Ο λόγος για τη Χάιντι Άγκαν, η οποία συνεργάζεται επαγγελματικά με τη βασιλική οικογένεια εδώ και 12 χρόνια και η οποία απαντώντας στους εν λόγω ισχυρισμούς τονίζει ότι στα πλάνα βλέπουμε «100 τοις εκατό» την Κέιτ και τον Ουίλιαμ.

Επισημαίνει δε, ότι το διάστημα που τραβήχτηκε το επίμαχο βίντεο, εκείνη εξασκούσε το άλλο της επάγγελμα, ως δασκάλα χορού.

Το βίντεο με την πρόσφατη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον και του Ουίλιαμ

«Υπήρχαν προφανώς κάποιες εικασίες για το αν ήταν η Κέιτ και ο Ουίλιαμ σε αυτά τα πλάνα και τις φωτογραφίες. Στην πραγματικότητα, τα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τρελαθεί καθώς οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι εγώ. Ήμουν στη δουλειά εκείνη τη στιγμή, οπότε ξέρω ότι δεν είμαι εγώ. Πιστεύω 100 τοις εκατό ότι είναι η Κέιτ Μίντλετον και ο Ουίλιαμ σε αυτό το βίντεο» είπε η σωσίας της Μίντλετον, μιλώντας στη Mirror και πρόσθεσε:

«Λοιπόν, είναι ζωντανή και μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Όλα έχουν πάει πολύ μακριά τώρα. Ξεκίνησε ως ένα αστείο για το πού είναι η Κέιτ, αλλά έχει μετατραπεί σε δράμα και πρέπει να σταματήσει».

Η 43χρονη Άγκαν υποδύεται την Κέιτ από το 2012, κάνοντας εμφανίσεις σε πάρτι, συναντήσεις και εταιρικές εκδηλώσεις. Από τον καιρό που εργαζόταν ως σερβιτόρα, πολλοί ήταν οι πελάτες που της την ομοιότητά της με τη μελλοντική βασίλισσα. Αν και η Χάιντι αρνιόταν αρχικά τις προτάσεις της βασιλικής οικογένειας εν τέλει ενέδωσε, προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως σωσίας της Κέιτ.

«Αν η χειρουργική επέμβαση είναι κάτι που ήθελε να κρατήσει ιδιωτικό, τότε έχουν δίκιο που δεν μοιράζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι δημόσιο πρόσωπο αλλά όχι δημόσια περιουσία και πρέπει να το σεβαστείτε» κατέληξε η Άγκαν.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Κι εκεί που αρχικά φάνηκε ότι το βίντεο με την εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον θα δώσει τέλος στις φήμες που θέλουν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της, οι συνωμοσιολόγοι έρχονται να ρίξουν… λάδι στη φωτιά, κάνοντας λόγο για σωσία της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι φήμες να φουντώσουν εκ νέου αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της

Ορισμένοι, μάλιστα, αμφισβητούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι ψεύτικες, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν σωσία, ότι πρόκειται για διαφορετική γυναίκα ή ότι έχουν τροποποιηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα άτομο που αυτοαποκαλείται The Mirror Of Truth στο X ισχυρίστηκε ότι το πρόσωπο στη που βλέπουμε στο βίντεο παρακάτω δεν ήταν η πριγκίπισσα Κέιτ, αλλά κάποια άλλη…

Οργιάζουν οι χρήστες στο X

«Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στη φωτογραφία και θα καταλάβετε ότι δεν είναι η Κέιτ, έχει εντελώς διαφορετικά ζυγωματικά και πιο στρογγυλό πρόσωπο…» ανέφερε κάποιος.

«Περιμένετε….ποια στο καλό είναι αυτή με τον πρίγκιπα William; Σκέφτεστε όλοι αυτό που σκέφτομαι ή πρέπει να πάω στο Specsavers;» τόνισε ένας άλλος.

«Omgggg. Αυτοί δεν μοιάζουν με κανέναν από τους δύο» βλέπουμε σε ακόμα ένα σχόλιο.

Photo on the left is of Kate Middleton in a video which was released by TMZ today.



Photo on the right is a picture of Kate Middleton from about two weeks ago.



Άλλοι αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της εν λόγω φωτογραφίας, με έναν χρήστη του Twitter να γράφει: «Έχω δει πιο καθαρές φωτογραφίες UFO».

«Εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και δεν είναι καν καλή. Αυτή η συγκάλυψη γίνεται όλο και πιο ντροπιαστική και ανησυχητική» υποστήριξε κάποιος άλλος.

«Αυτή δεν είναι αυτή. Υψηλότερα ζυγωματικά, διαφορετικά μάτια, διαφορετικό χαμόγελο, διαφορετικό περπάτημα, πιο αδύνατη. Κουβαλάει τσάντα μετά την εγχείρηση στην κοιλιά» τόνισε ένας ακόμη χρήστης των social media.

Δεν έλειψαν και αυτοί που επιχείρησαν να βάλουν τη φωτογραφία σε εφαρμογή ΑΙ προκειμένου να… ξεθολώσει.

🇬🇧 People are using AI to ‘Unblur’ Kate Middleton’s face from the released footage today.



Ladies & Gentleman – Let me introduce …..



Kate Middleton Clone #1



«Κυκλοφορούν οι πιο άθλιες φήμες»

Ωστόσο, υπήρξαν και εκείνοι που αρνούμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας επιμένουν ότι στα πλάνα η γυναίκα που βλέπουμε είναι πράγματι η Κέιτ η οποία αναρρώνει μια χαρά μετά την επέμβαση που έκανε.

«Η Κέιτ είναι εντελώς τρελή, γιατί πώς μπορείς να περνάς μια από μια τόσο μεγάλη χειρουργική επέμβαση, να κυκλοφορούν οι πιο άθλιες φήμες και θεωρίες συνωμοσίας για σένα, να δέχεσαι επιθέσεις και να σε παρενοχλούν οι κριτικοί της πολυθρόνας και εσύ να βγαίνεις τόσο όμορφη» ανέφερε ένα σχόλιο.

«Ειλικρινά, η Κέιτ θα μπορούσε να πάει σε μερικούς από αυτούς τους ηλίθιους, να τους χαστουκίσει στο πρόσωπο, να τους πει ότι είναι η πριγκίπισσα Κέιτ… και πάλι θα έλεγαν ότι είναι ομοίωμα, ή κλώνος, ή όποια τρελή συνωμοσία έχουν σκαρφιστεί! Βγαίνει και κυκλοφορεί, δείχνει ευτυχισμένη και υγιής… καιρός να σταματήσει η τρέλα» σχολίασε κάποιος άλλος.

Το παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει τοποθετηθεί αναφορικά με την κυκλοφορία των τελευταίων πλάνων ούτε όμως και με τις διάφορες φήμες.

«Είναι υπέροχο που η Κέιτ έχει εμφανιστεί δημοσίως και είναι προφανώς σε φάση ανάρρωσης. Πολύς κόσμος θα ανακουφιστεί που είναι αρκετά καλά ώστε να βγει για ψώνια και περιμένω ότι σύντομα θα πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο ή θα βγαίνει έξω κατά τη διάρκεια των διακοπών. Όπως όλοι όσοι αναρρώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από μια εγχείρηση, θα βαρεθεί και φυσικά θα θέλει να επανέλθει στην κανονική της ζωή» δήλωσε στη MailOnline ο βιογράφος Phil Dampier.

