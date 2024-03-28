Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»: Εκδήλωση για τα οφέλη της φαρμακευτικής κάνναβης στην ιατρική και το χρόνιο πόνο

Στις θεραπευτικές ενδείξεις της φαρμακευτικής κάνναβης και τις ιδιότητές της όσον αφορά την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου είναι αφιερωμένη η επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Κάνναβη & Επεμβατικές Τεχνικές στο Χρόνιο Πόνο – Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα;», που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Την εκδήλωση διοργανώνει το Αναισθησιολογικό Τμήμα σε συνεργασία με το Ιατρείο Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου.

Ειδικοί επιστήμονες θα μιλήσουν για τη φαρμακευτική κάνναβη, η οποία συνταγογραφείται πλέον και στη χώρα μας, με τα πρώτα σκευάσματα ξηρού ανθού κάνναβης να είναι διαθέσιμα από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, θα αναφερθούν στην εμπειρία που υπάρχει ήδη στο Νοσοκομείο, όπου στις αρχές Μαρτίου εκδόθηκε η πρώτη συνταγή για τη χορήγηση φαρμακευτικής κάνναβης σε ασθενή με χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, ο οποίος δεν κατάφερε να ανακουφιστεί από τις συμβατικές θεραπείες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φαρμακευτική κάνναβη ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις θεραπείες. Επιπλέον, η φαρμακευτική κάνναβη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή με βλάβες του νωτιαίου μυελού. Η χρήση της σε συγκεκριμένους ασθενείς μειώνει τη χρήση των οποιοειδών φαρμάκων και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Η φαρμακευτική κάνναβη διατίθεται σε μορφή ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης προς εισπνοή και περιέχει τις δραστικές ουσίες Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και κανναβιδιόλη (CBD). Τα κανναβινοειδή ατμοποιούνται με τη χρήση του ατμοποιητή, συσκευή που επιτρέπει την εισπνοή ενώσεων κάνναβης χωρίς την καύση που σχετίζεται με το κάπνισμα. Το κόστος της θεραπείας βαρύνει αποκλειστικά τον ασθενή, αφού η προμήθεια τόσο του ατμοποιητή όσο και της φαρμακευτικής κάνναβης δεν αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, οι επαγγελματίες υγείας θα ενημερωθούν για την ορθή χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ θα συζητηθούν και οι εξελίξεις που αυτή σηματοδοτεί. Η διοργάνωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, δηλαδή σε αναισθησιολόγους, νευρολόγους, παθολόγους με εξειδίκευση στην ογκολογία και τη λοιμωξιολογία και ρευματολόγους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΠΑΡΗ∙ΣΥ∙Α, της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης:

Αφρικανική σκόνη: «Μείνετε μέσα» συμβουλεύει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά – Όλα τα μέτρα προστασίας

Το πρώτο φάρμακο που σώζει ασθενείς σε αιμορραγικό σοκ έχει ελληνική υπογραφή – Τι λέει στο topontiki.gr ο ερευνητής Δρ. Χαλκιάς που το ανακάλυψε στις ΗΠΑ

Κονδυλώματα και καρδιά: Τι σχέση έχουν;