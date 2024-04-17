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17.04.2024 21:19

Ισραήλ: 14 στρατιώτες τραυματίστηκαν από χτύπημα της Χεζμπολάχ

17.04.2024 21:19
Hezbollah_fighter
AP

Χτύπημα της Χεζμπολάχ οδήγησε στον τραυματισμό 14 στρατιωτών, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός στον επίσημο απολογισμό του. Μάλιστα οι έξι από τους στρατιώτες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

«Τις τελευταίες ώρες, ένας αριθμός αντιαρματικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών ταυτοποιήθηκαν καθώς διέσχιζαν τα σύνορα από το έδαφος του Λιβάνου προς το χωριό Αραμπ αλ-Αράμσε στο βόρειο Ισραήλ», ανακοίνωσε ο στρατός. «Έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, δύο φέρουν μετρίου βαθμού τραύματα και οι άλλοι δύο ελαφρά», διευκρίνισε.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι υπάρχουν 18 τραυματίες από πλήγμα. Το ιατρικό κέντρο της Γαλιλαίας είχε ανακοινώσει ότι «δεκατέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων δύο βαριά, μεταφέρθηκαν από το χωριό Αραμπ αλ-Αράμσε».

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ισραηλινή στρατιωτική εγκατάσταση στο Αραμπ αλ-Αράμσε σε απάντηση για τη δολοφονία από το Ισραήλ μελών και διοικητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ νεκροί την Τρίτη

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, τον θάνατο τριών μελών της σε ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, απ΄ όπου το ισχυρό κίνημα του Λιβάνου εξαπολύει επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Τα βίαια αυτά επεισόδια λαμβάνουν χώρα σε ένα εξαιρετικά τεταμένο περιφερειακό περιβάλλον μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ, με το Τελ-Αβίβ να δηλώνει ότι θα απαντήσει.

Ισραηλινό αεροσκάφος «εξόντωσε τον Ισμαήλ Γιούσεφ Μπαζ, τον διοικητή του παραλιακού τομέα της Χεζμπολάχ», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο φιλοϊρανικό κόμμα, ο άνδρας σκοτώθηκε σε πλήγμα στο χωριό ‘Αιν Μπάαλ, σχεδόν 15 χλμ. από τα ισραηλινά σύνορα.

Ο Μπαζ συμμετείχε «στον σχεδιασμό της εκτόξευσης ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων προς το Ισραήλ», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που δήλωσε ότι στόχευσε και άλλους στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI έκανε λόγο από την πλευρά του για έναν νεκρό από ισραηλινό πλήγμα στο Άιν Μπάαλ και για νεκρούς, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, σε ισραηλινή επιδρομή που είχε στόχο δύο αυτοκίνητα στην τοποθεσία Σεχαμπιγέ, που απέχει σχεδόν 10 χλμ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο του Μπαζ και άλλων δύο μαχητών σε ισραηλινές επιδρομές, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αργότερα, προς το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο σε ισραηλινό πλήγμα στο Κφαρ Ντουνίν, στον νότιο Λίβανο, του Μοχάμαντ Χουσεΐν Μουστάφα Σεσόρι, που παρουσιαζόταν ως ο διοικητής των δυνάμεων Ραντουάν της Χεζμπολάχ αρμόδιος για τις ρουκέτες και τους πυραύλους στον κεντρικό και το δυτικό Λίβανο, και του Μαχμούντ Ιμπραχίμ Φαντλάχα, ενός άλλου μαχητή του κινήματος.

Από την πλευρά του, το σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός εκ των μαχητών του σε πλήγμα στο Άιν Μπάαλ.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις κατά του Ισραήλ για να στηρίξει τον σύμμαχό του, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

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