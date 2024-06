Συνεχίζουν την δυναμική ανάπτυξη τους στον κλάδο φιλοξενίας οι μεγάλες εταιρείες Hotel Management που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Οι εταιρίες που εξειδικεύονται στην επαγγελματική διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά καθώς το τοπίο γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστικό με τις επώνυμες ξένες αλυσίδες να εισέρχονται και να κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε αυτήν.

Έτσι οι ιδιοκτήτες πολλών ξενοδοχειακών μονάδων εκμεταλλεύονται την τεχνογνωσία των εταιριών hotel management ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν όπως τα προβλήματα ρευστότητας, η εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού, ο υπερβολικός δανεισμός και αρκετά άλλα.

Επίσης, η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει το τουριστικό real estate ιδιαίτερα ελκυστικό σε εταιρίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας οι οποίες εμπλουτίζουν τα χαρτοφυλάκια τους με ξενοδοχειακές μονάδες διαφόρων κατηγοριών τις οποίες στη συνέχεια μισθώνουν σε εταιρίες hotel management για να έχουν ένα σταθερό έσοδο.

Στο πλαίσιο αυτό η SWOT Hospitality ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες τη μίσθωση του Οlvos Koufonisia από την Intracom Properties. Το ανανεωμένο ξενοδοχείο θα ανοίξει τις πόρτες του μέσα στον Ιούνιο.

Βρίσκεται στο Άνω Κουφονήσι, μόλις 90 μέτρα από την παραλία, και διαθέτει 55 δωμάτια και σουίτες, εξωτερική πισίνα, καταπράσινους κήπους και ένα εστιατόριο, το μενού του οποίου φέρει την υπογραφή του πολυβραβευμένου σεφ Γιώργου Στυλιανουδάκη.

Το Olvos Koufonisia είναι μέλος του Olvos Collection, το οποίο δημιούργησε η SWOT Hospitality το 2020 και περιλαμβάνει πολυτελή boutique ξενοδοχεία σε αγαπημένους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και το Πόρτο Χέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Μίσθωση του πρώην Nikopolis από τη HotelBrain

Σημαντική πρόσφατη συμφωνία ήταν και αυτή της HotelBrain με τη NIMTENKO AE, συμφερόντων Τέλη Μυστακίδη, για τη μίσθωση του πρώην Hotel Nikopolis.

Η συμφωνία είναι 10ετούς διάρκειας και τίθεται σε ισχύ άμεσα. Με το πρώην Hotel Nikopolis η HotelBrain εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων της στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι το ξενοδοχείο ανέστειλε τη λειτουργία του στις 30 Μαρτίου 2024.

Επενδύσεις και από την Zeus International

Επιπλέον επενδύσεις σχεδιάζει για το τρέχον έτος και η Zeus International που επένδυσε ήδη το 2023 πάνω από 80 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα προχωρά στην αναβάθμιση του Dolce Milan Malpensa (πρώην Hilton) στο Μιλάνο, του Lazart Hotel στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την επέκταση των ξενοδοχείων Ammos Resort στην Κω και Ajul Luxury Hotel & Spa Resort στη Χαλκιδική.

Ειδικότερα στην Κω ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Ammos Resort, ενώ την επόμενη διετία το ξενοδοχείο θα επεκταθεί σε όμορη έκταση που αγόρασε η εταιρεία με στόχο να αυξηθεί η χωρητικότητα του, στα 250 δωμάτια.

Στο Ajul στη Χαλκιδική, η Zeus αγόρασε επίσης διπλανή έκταση στο ξενοδοχείο η οποία έχει οικοδομική άδεια με στόχο την κατασκευή επιπλέον 160 bungalows και βιλών.

Με την ολοκλήρωση αυτών των άμεσων επενδύσεων ο Όμιλος Zeus International πλησιάζει τα 2.600 ιδιόκτητα δωμάτια και τις 8.500-9000 κλίνες. Η νέα δυναμικότητα θα αυξήσει και τον τζίρο των εννέα ιδιόκτητων μονάδων της Zeus και αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Η ΙΟΝ εξαγόρασε το 75% της καραμελοποιίας «Λάβδας»

Στην εταιρεία «Βενέτη» τα «Παγωτά Δωδώνη»

Όμιλος ΔΕΗ: Ηγείται της πράσινης μετάβασης με επενδύσεις €9 δισ. κυρίως σε ΑΠΕ και αναβάθμιση δικτύων