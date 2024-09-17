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17.09.2024 09:03

Άκης Σακελλαρίου: Τροχαίο ατύχημα για τον ηθοποιό (Video)

17.09.2024 09:03
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Ένα τροχαίο ατύχημα είχε ο Άκης Σακελλαρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρώς και κατά συνέπεια, να αναβληθεί η θεατρική παράσταση «Ικέτιδες» του Αισχύλου όπου πρωταγωνιστεί.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την ανακοίνωση του θεάτρου.

«Έκτακτη ανακοίνωση – Λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε ως συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό του αγαπητού σε όλους μας και ιδιαίτερα αξιόλογου ηθοποιού Άκη Σακελλαρίου, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η αποψινή θεατρική παράσταση “Ικέτιδες” του Αισχύλου, αναβάλλεται. Όπως μας ενημέρωσαν οι συντελεστές της παράστασης, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί νέα ημερομηνία. Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε ολόψυχα στον ταλαντούχο ηθοποιό ταχεία ανάρρωση» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Δεν με είδε καν ο οδηγός του λεωφορείου»

Μιλώντας για τις συνθήκες του ατυχήματος ο ηθοποιός τόνισε ότι οδηγός λεωφορείου δεν τον είδε καν. Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Συγγρού στο ύψος του Μετς, το βράδυ της Δευτέρας (16/9), ενώ ο ηθοποιός που μετέβαινε με μοτοσικλέτα αναμένεται να χειρουργηθεί αύριο, καθώς έχει σπάσει το πόδι του, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό».

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