«Πράσινο φως από τη Γερμανία στην αγορά Eurofighter», μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο NTV

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Αίρεται το εμπόδιο της Γερμανίας» στην αγορά από την Τουρκία 40 ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών, καθώς ενέκρινε «την έναρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων», μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο NTV σε άρθρο του με τίτλο «Πράσινο φως από τη Γερμανία στην αγορά Eurofighter».
«Ένα κρίσιμο στάδιο έχει ξεπεραστεί για την αγορά 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typoon για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Η Γερμανία, η οποία είχε μπλοκάρει την πώληση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενέκρινε την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων» μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο στην ιστοσελίδα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του NTV, «τεχνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας, που αποτελούν την κοινοπραξία Eurofighter, έφτασε στην Τουρκία και άρχισε τις διαπραγματεύσεις».
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, «οι οποίες προβλέπεται να διαρκέσουν περίπου τρεις εβδομάδες, θα τεθούν προς συζήτηση πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων στη διαδικασία προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών, του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η εκπαίδευση του προσωπικού και του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα προγράμματα συντήρησης», σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.
Εάν η Γερμανία δώσει την τελική έγκριση για πώληση μετά από τεχνικές διαπραγματεύσεις, η Τουρκία σκοπεύει να αγοράσει σε πρώτη φάση 24 μαχητικά Eurofighter (άλλες πηγές κάνουν λόγο για 20 αεροσκάφη). Σε δεύτερη φάση ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει στα 40.
Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Διαβάστε επίσης:
Απίθανα πράγματα στο Καμπ Νου: Εργάτες έπαιξαν άγριο ξύλο, 6 τραυματίες
Έβερεστ: Λύνεται το μυστήριο της εξαφάνισης του Άντριου Ίρβιν; 100 χρόνια μετά βρέθηκαν λείψανά του
ΥΠΕΞ για τον τραυματισμό των κυανόκρανων στον Λίβανο: Η ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ πρέπει να είναι διασφαλισμένη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.