Το viral βίντεο με τον εκλεκτό του Τραμπ για το υπουργείο Άμυνας, που κόντεψε να σκοτώσει άνθρωπο με τσεκούρι σε live μετάδοση

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Ηδη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πονοκεφαλιάσει τους Αμερικανούς με ορισμένες απίθανες επιλογές του σε κρίσιμα υπουργεία. Μία από αυτές είναι ο Πιτ Χέγκσεθ, ένας βετεράνος του πολέμου με παραμικρή ιδέα για πολιτική, ο οποίος κάνει τον παρουσιαστή στο Fox.

Ακόμη και σε αυτό το πόστο όμως έχει αποδειχθεί… επικίνδυνος. Η εμφάνιση του ονόματός του στον δημόσιο βίο, έχει ανασύρει στο ίντερνετ περίεργες, αλλά και ακραίες στιγμές από την παρουσία του στην τηλεόραση.

Στην χειρότερη από αυτές, ο Χέγκσεθ λίγο έλειψε να σκοτώσει ένα μέλος μπάντας με τσεκούρι και μάλιστα σε live μετάδοση!

Σε έναν διαγωνισμό όπου υποτίθεται πως έπρεπε να σημαδέψει έναν μεγάλο ξύλινο στόχο με ένα τσεκούρι, από κοντινή απόσταση, «κατάφερε» να βάλει περισσότερη δύναμη και να το περάσει πάνω από τον στόχο. Μερικά μέτρα πίσω από αυτό, υπήρχε μία μπάντα που έπαιζε εμβατήρια. Το τσεκούρι προσγειώθηκε στο χέρι ενός από τα μέλη της μπάντας, ο οποίος για καλή του τύχη, πρόλαβε να τραβηχτεί ένα βήμα πίσω και το τσεκούρι τον βρήκε από την πλευρά του ξύλου.

Από τύχη δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος, ενώ το απίστευτο είναι πως ο Χέγκσεθ, όχι μόνο δεν έτρεξε να δει αν χτύπησε, αλλά περιορίστηκε στο να κάνει μία γκριμάτσα για την ανοησία που έκανε και τραβήχτηκε προς τα πίσω γελώντας.

Δείτε το στιγμιότυπο που έχει γίνει viral:

Trump yönetiminde Savunma Bakanı olması beklenen Pete Hagseth'in, yanlışlıkla birine balta fırlattığı görüntüler ortaya çıktı.pic.twitter.com/vyi5yOmdrn — Daily Amerika (@DailyAmerika) November 13, 2024

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