16.01.2025

Πήρε φόρα το «Deal» την Τετάρτη (15/1)-  Tο «Παρά πέντε» διατηρήθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης

16.01.2025 18:26
deal

Ακλόνητη από την κορυφαία θέση τηλεθέασης η κωμική σειρά περιπέτειας «Στο παρα πέντε», χθές ήταν η τρίτη ημέρα στη σειρά που συγκέντρωσε την προσοχή των περισσότερων τηλεθεατών από κάθε άλλο πρόγραμμα. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης» που ήταν δεύτερη επιλογή επίσης από την αρχή της εβοδμάδας.

Το «Deal» εν τω μεταξύ έφθασε στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen κερδίζοντας χθες το ενδιαφέρον σχεδόν 700.000 τηλεθεατών. Από τη μία μέρα στην άλλη το τηλεπαιχνίδι του Alpha είδε να προστίθενται σε εκείνους που το παρακολούθησαν την Τρίτη, άλλοι 91.000 τηλεθεατές.

Κέρδισε έδαφος επίσης και το «Σόι σου», το οποίο με το χθεσινό επεισόδιο μείωσε στο μισό την απόσταση από την κορυφή της τηλεθέασης.

Από τα… τζαρττζαρίσματα τηλεθέασης που έγιναν, το επαναληπτικό «The Roadshow» υποχώρησε κατά μία θέση στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, ενώ επανεμφανίστηκαν στην ξεχωριστή 10αδα οι «Οικογενειακές υποθέσεις», αλλά και το τηλεπαιχνίδι «The chase»

Το κεντρικό δελτίο του Alpha αποτέλεσε επιλογή των περισσότερων, από τα προγράμματα της κατηγορίας του, και πέρασε στην έβδομη θέση με τις δημοφιλέστερες εκπομπής της Τετάρτης.

Παρόν ήταν και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τον «Εκατομμυριούχο» να «κλείνει» το Top 10 της ημέρας.

